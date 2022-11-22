Збірна Польщі стартує на мундіалі поєдинком з непоступливими мексиканцями.

У вівторок, 22 листопада, в рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022, який проходить в Катарі, збірна Польщі зіграє проти національної команди Мексики.

Поєдинок пройде в Досі на стадіоні "974". Арена отримала це ім'я на честь такої ж кількості морських контейнерів, які були використані для будівництва стадіону. Це данина місцю, де розташована арена - промислового минулого цієї набережної.

Історія протистоянь збірних Польщі та Мексики налічує вісім матчів. Сім з них у товариських матчах, в яких тричі святкувала перемогу Мексика, двічі Польща і ще двічі колективи грали внічию. Востаннє це сталося у 2017-му: Польща у Гданську поступилася 0:1.

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У 1978 році єдиний раз відбулася зустріч на офіційному рівні. Тоді збірна Польщі в рамках групового етапу обіграли Мексику з рахунком 3:1.

Мексика - Польща: прогноз

Мексика і Польща розглядаються букмекерами, як претенденти на друге місце квартету C. Аналітики не змогли визначити явного фаворита цього протистояння.

Так, на перемогу Мексики можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,72, на нічийний результат - 3,05. Перемога збірної Польщі оцінюється коефіцієнтом 3,00.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 2,03. Гол Польщі оцінюють в 1,50, а на те, що відзначиться збірна Мексики, можна поставити за 1,37.

Мексика - Польща: трансляція

В Україні поєдинок першого туру ЧС-2022 між командами Мексики та Польщі в прямому ефірі транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт, а також відеосервіс MEGOGO.

Крім того, трансляція поєдинку Мексика - Польща буде доступна на Київстар ТБ.

Також буде доступна радіотрансляція гри в ефірі Радіо Промінь.

Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Додамо, що окрім Польщі та Мексики, у групі C також грають збірні Аргентини та Саудівської Аравії.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

З повним розкладом матчів ЧС-2022 з футболу можна ознайомитися за посиланням.

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