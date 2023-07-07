Чинний контракт Мбаппе з ПСЖ закінчується в 2024 році.

Керівництво ПСЖ вимагає від нападника команди Кіліана Мбаппе найближчим часом визначитися з місцем продовження кар'єри.

За інформацією Sky Sports, Мбаппе поставлено ультиматум, що до 31 липня він має вирішити питання щодо свого майбутнього.

Якщо до кінця липня 24-річний француз не продовжить контракт з ПСЖ, то він буде проданий будь-якому клубу, який запропонує найбільше грошей за нього до кінця трансферного вікна.

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У минулому сезоні Мбаппе забив 41 гол та віддав 9 асистів у 43 матчах.

Додамо, що чинний контракт Мбаппе з ПСЖ закінчується в 2024 році. Раніше нападник збірної Франції офіційно заявив, що продовжувати угоду не буде, оскільки хоче змінити клуб.

У футболці парижан Кіліан зіграв 260 матчів, в яких забив 212 голів і віддав 98 гольових передач.

Нагадаємо, що мадридський "Реал" полює давно за Мбаппе. ПСЖ хоче виручити з трансферу Кіліана 250 мільйонів євро. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Мбаппе у 180 мільйонів євро.

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