Також футболіст зазначив, що його мрія збулася - він перейшов у Реал Мадрид.

Нападник Кіліан Мбаппе, який перейшов у мадридський Реал, розповів про те, що у французькому клубі ПСЖ у нього траплялися конфлікти з керівництвом.

Футболіст розповів, що керівництво клубу поставило його в жорсткі рамки. "У ПСЖ мені говорили, що я не буду грати. Сказали це мені прямо в обличчя. Але мені допомогли тренер і спортивний директор. Завжди буду вдячний Луїсу Енріке і Луїшу Кампушу", - поділився форвард, передає L'Equipe.

Він також зазначив, що "став гравцем Реала на наступні 5 сезонів мінімум". "Моя мрія збулася. Можу сказати, що відчуваю полегшення і радість, емоції переповнюють", - розповів форвард.

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Нагадаємо, Мбаппе не підписував новий контракт із ПСЖ і тепер залишив клуб на правах вільного агента.

Кіліан Мбаппе: новини

25 січня стало відомо, що Мбаппе ухвалив рішення, що з літа 2024 року він хоче грати за мадридський "Реал". Водночас у клубу і гравця тоді виникли розбіжності щодо його зарплати. А 3 червня Мбаппе підтвердив перехід у мадридський Реал.

17 лютого 2021 року французький молодий форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе став другим футболістом після українця Андрія Шевченка, якому вдалося оформити хет-трик на "Камп Ноу" у ворота "Барселони" в рамках турніру Ліги чемпіонів.

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