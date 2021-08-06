Екс-тренер "Металіста" та "Дніпра" Мирон Маркевич не очолить збірну України, яку раніше покинув Андрій Шевченко.
Про це в Twitter повідомив журналіст Ігор Бурбас.
За його інформацією, 6 серпня у Маркевича відбулася зустріч з президентом УАФ Андрієм Павелком. Вона "нічим не увінчалася" - Маркевича не буде в збірній України.
Водночас, як повідомляє meta-ratings.com.ua, новим головним тренером збірної України буде призначений Сергій Ребров.
За інформацією джерела, Реброву вдалося вирішити всі питання з керівництвом еміратського клубу "Аль-Айн", що стосуються розриву контракту, який був підписаний цього літа.
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6 серпня були залагоджені всі формальності, а 9 серпня Ребров буде затверджений в якості головного тренера української збірної на виконкомі УАФ.
Відхід Андрія Шевченка зі збірної України: головне
- 1 серпня Андрій Шевченко зробив заяву, в якій попрощався зі збірною України.
- Наступного дня УАФ офіційно підтвердила відхід тренера.
- ЗМІ назвали причини, через які Шевченко покинув українську збірну.
- За словами Андрія Павелка, нового тренера збірної виконком УАФ має затвердити 9 серпня.