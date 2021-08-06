Мирон Маркевич називався головним кандидатом на пост тренера збірної, але команду очолить Сергій Ребров.

Екс-тренер "Металіста" та "Дніпра" Мирон Маркевич не очолить збірну України, яку раніше покинув Андрій Шевченко.

Про це в Twitter повідомив журналіст Ігор Бурбас.

За його інформацією, 6 серпня у Маркевича відбулася зустріч з президентом УАФ Андрієм Павелком. Вона "нічим не увінчалася" - Маркевича не буде в збірній України.

Водночас, як повідомляє meta-ratings.com.ua, новим головним тренером збірної України буде призначений Сергій Ребров.

За інформацією джерела, Реброву вдалося вирішити всі питання з керівництвом еміратського клубу "Аль-Айн", що стосуються розриву контракту, який був підписаний цього літа.

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6 серпня були залагоджені всі формальності, а 9 серпня Ребров буде затверджений в якості головного тренера української збірної на виконкомі УАФ.

Відхід Андрія Шевченка зі збірної України: головне

1 серпня Андрій Шевченко зробив заяву, в якій попрощався зі збірною України.

Наступного дня УАФ офіційно підтвердила відхід тренера.

ЗМІ назвали причини, через які Шевченко покинув українську збірну.

За словами Андрія Павелка, нового тренера збірної виконком УАФ має затвердити 9 серпня.

Автор: Антон Дудар