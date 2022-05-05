Це новий рекорд продажів спортивних реліквій на аукціонах.

Футболка, в якій легендарний футболіст Дієго Марадона двічі забив голи англійцям на чемпіонаті світу 1986 року, включаючи сумнозвісний гол "рукою Бога", пішла з молотка за $9,3 млн.

Це новий рекорд продажів спортивних реліквій на аукціонах, повідомляє Бі-бі-сі.

Попередній рекорд у спортивному одязі належав майці-джерсі легенди бейсболу 20-х років минулого століття Бейба Рута. У червні 2019 року вона пішла з молотка в Нью-Йорку майже за $6 млн.

А загальним рекордом аукціону для будь-яких спортивних речей вважається оригінальний рукопис Олімпійського маніфесту 1892 року, який був проданий на Sotheby's за $8,8 млн у грудні 2019 року.

"Ця історична футболка - нагадування про важливий момент не тільки в історії спорту, але і в історії XX століття", - заявив глава відділу Sotheby's з одягу і сучасних предметів колекціонування Брам Вахтер.

До останнього часу вона належала півзахиснику англійської збірної Стіву Ходжу, який обмінявся футболками з Марадоною після матчу, який англійці програли з рахунком 1:2.

З дозволу Ходжа, протягом останніх 20 років футболка виставлялася в Національному музеї футболу в Манчестері.

Дочка померлого в 2020 році Марадони Далма висловила сумнів, що продана за рекордну суму футболка - та сама.

"Ходж думає, що у нього футболка мого батька з другого тайму, але це не так. У нього футболка, в якій батько грав у першому таймі", - сказала вона.

Однак Sotheby's наполягає на тому, що це та сама футболка.

"Перш ніж виставити цю футболку на продаж, ми ретельно вивчили її і провели наукове дослідження, щоб переконатися, що Марадона носив її в другому таймі, коли забив два голи", - повідомив представник аукціонного дому.

За його словами, співробітники ретельно порівняли унікальні деталі на різних елементах футболки, включаючи нашивку, смуги і номер.

Крім того, сам Марадона в своїй книзі "дотик Бога" згадує, як подарував її Ходжу в кінці матчу.

На аукціоні за футболку Марадони боролися семеро людей. Ім'я покупця Sotheby's не назвав.

Аргентинська футбольна асоціація, яка брала участь у торгах, висловила засмучення підсумками. "Дуже шкода, що нам не вдалося роздобути футболку-символ нашої національної збірної", - сказав президент Асоціації Клаудіо Тапіа.

"Рука Бога"

На 52-й хвилині, за рахунку 0:0, перебуваючи в штрафному майданчику суперника, Марадона підстрибнув одночасно з воротарем Англії Пітером Шилтоном і кулаком послав м'яч у ворота.

Пізніше він сказав, що гол був забитий "частково головою Марадони, а частково - рукою Бога".

Ще через чотири хвилини Марадона забив гол, відомий сьогодні як "гол століття". Він отримав м'яч на своїй половині поля і почав рух до воріт суперників, обводячи одного гравця за іншим. Пройшовши п'ятьох футболістів англійської збірної, він обвів воротаря і забив гол.

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