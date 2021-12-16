Пам'ятник Дієго Марадоні в натуральну величину був відкритий в міжнародному аеропорті Буенос-Айресу, який є найбільшим в усій Аргентині.
Скульптор відтворив точний зріст легендарного футболіста - 1,65 м.
"Ця статуя - просто жест вдячності та шана великому футболісту, який доставляв безмежну радість аргентинцям та любителям футболу з усієї планети", - зазначив президент Airports Argentina 2000 Мартін Ернекян.
Статуя Марадони зроблена за допомогою 3D-друку з поліетилентерефталату і розфарбована фарбою наче пам'ятник зроблений з металу. Для створення пам'ятника використовувалися фотографії, зроблені під час звучання національного гімну Аргентини на ЧС-1986 у Мексиці.
Ернекян зауважив, що Марадона при житті не заперечував, щоб його статуя була в цьому аеропорті.
Нагадаємо, що менш як місяць назад Марадоні встановили монумент біля стадіону італійського "Наполі".
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Смерть Дієго Марадони: головне
- На початку листопада 2020 року Марадона переніс операцію на головному мозку. Йому видалили субдуральну гематому. 11 листопада він був виписаний з лікарні.
- Дієго Марадона пішов з життя 25 листопада. Йому було 60 років.
- Стали відомі останні слова і деталі смерті Марадони.
- Церемонія прощання з Марадоною пройшла в президентському палаці в Буенос-Айресі.
- Похорон легенди футболу відбулися 26 листопада.
- В результаті розтину була встановлена точна причина смерті Марадони.
- Особистого лікаря Марадони звинуватили в ненавмисному вбивстві.
- В організмі легенди футболу не виявили слідів наркотиків та алкоголю.