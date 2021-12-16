Сам Дієго Марадона, коли був живим, дав згоду, що його статую розмістять в аеропорті.

Пам'ятник Дієго Марадоні в натуральну величину був відкритий в міжнародному аеропорті Буенос-Айресу, який є найбільшим в усій Аргентині.

Скульптор відтворив точний зріст легендарного футболіста - 1,65 м.

"Ця статуя - просто жест вдячності та шана великому футболісту, який доставляв безмежну радість аргентинцям та любителям футболу з усієї планети", - зазначив президент Airports Argentina 2000 Мартін Ернекян.

Статуя Марадони зроблена за допомогою 3D-друку з поліетилентерефталату і розфарбована фарбою наче пам'ятник зроблений з металу. Для створення пам'ятника використовувалися фотографії, зроблені під час звучання національного гімну Аргентини на ЧС-1986 у Мексиці.

Ернекян зауважив, що Марадона при житті не заперечував, щоб його статуя була в цьому аеропорті.

Нагадаємо, що менш як місяць назад Марадоні встановили монумент біля стадіону італійського "Наполі".

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Автор: Артем Будрін