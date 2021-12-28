Уго Марадона, рідний брат легендарного Дієго Марадони, раптово пішов з життя.
Про це повідомила La Gazzetta dello Sport.
Серце 52-річного Уго Марадони зупинилося в італійському місті Неаполь, де його старший брат грав за "Наполі". Уго помер від серцевого нападу.
Марадона-молодший також мав кар'єру професійного футболіста. Він виступав за італійський "Асколі", іспанський "Райо Вальєкано", австрійський "Рапід" та за клуби з Японії, Канади, Уругваю та Венесуели.
Дієго Марадона помер у віці 60 років в листопаді 2020 року. Він був старшим за свого брата на 9 років.