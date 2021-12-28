Молодший брат Дієго Марадони помер від зупинки серця.

Уго Марадона, рідний брат легендарного Дієго Марадони, раптово пішов з життя.

Про це повідомила La Gazzetta dello Sport.

Серце 52-річного Уго Марадони зупинилося в італійському місті Неаполь, де його старший брат грав за "Наполі". Уго помер від серцевого нападу.

Марадона-молодший також мав кар'єру професійного футболіста. Він виступав за італійський "Асколі", іспанський "Райо Вальєкано", австрійський "Рапід" та за клуби з Японії, Канади, Уругваю та Венесуели.

Дієго Марадона помер у віці 60 років в листопаді 2020 року. Він був старшим за свого брата на 9 років.

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