"Червоні дияволи" спробують взяти реванш у "Сіті" за принизливе фіаско в першому колі.

У суботу, 14 січня, відбудеться центральний матч 20-го туру англійської Прем'єр ліги, в якому "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Манчестер Сіті".

Гра пройде на легендарному стадіоні "Олд Траффорд".

Даний поєдинок вкрай принциповий для обох колективів не тільки в контексті дербі, але і з турнірної точки зору. "Червоні дияволи" повинні взяти три очки в цьому протистоянні, щоб зберегти місце в топ-4. "Городянам", в свою чергу, потрібно перемагати, щоб наздогнати лондонський "Арсенал", який утримує лідерство в АПЛ.

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Остання зустріч цих команд в рамках АПЛ завершилася нищівною перемогою "Сіті" з рахунком 6:3 і "червоні дияволи" точно хочуть взяти реванші за це принизливе фіаско.

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті: прогноз

Букмекери вважають команду Пепа Гвардіоли фаворитом цієї дуелі. Так, поставити на перемогу "Манчестер Сіті" в букмекерських конторах можна з коефіцієнтом 1,85. Успіх "Юнайтед", в свою чергу, оцінений експертами в 4,20. Ставки на нічию приймаються з коефіцієнтом 3,90.

На думку аналітиків, матч "Сіті" проти "Юнайтед" вийде результативним: тотал більше 2,5 м'яча йде за 1,72, а тотал менше 2,5 м'яча - за 2.20. Якщо заб'ють господарі, зіграє коефіцієнт 1,41. На гол гостей ставки приймають з коефіцієнтом 1.16. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 1,66.

Найбільш вірогідним результатом матчу "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сіті" букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт - 7,60.

Додамо, що в минулому матчі цих команд форвард "Сіті" Ерлінг Холанд відзначився 3 забитими голами. Всього в цьому сезоні АПЛ норвежець забив вже 21 гол. Ставки на гол Холанда в грі з "червоними дияволами" приймають з коефіцієнтом 1,87.

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті: трансляція

На території України пряму трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сіті" можна буде подивитися 14 січня на каналі Setanta Sports.

Початок зустрічі - о 14:30 за київським часом.

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