Футболісти "Манчестер Сіті" не змогли завдати жодного удару в площину воріт скромного суперника.

У середу, 11 січня, відбувся матч 1/4 фіналу Кубка англійської ліги, в якому "Саутгемптон" зустрічався з "Манчестер Сіті".

Зустріч пройшла на стадіоні "Сент-Мері" і завершилася сенсаційною поразкою команди Пепа Гвардіоли.

"Саутгемптон" зміг вийти вперед на 23-й хвилині завдяки забитому м'ячу Секу Мара, гольову передачу йому віддав Лянцо Сілвейра. На 28-й хвилині зустрічі Мусса Дженепо з передачі Ромео Лавіа забив другий гол господарів поля.

"Саутгемптон" - "Манчестер Сіті" - 2:0

Голи: Мара, 23, Дженепо, 28

"Саутгемптон": Базуну, Войнович, Чалета-Цар, Салісу, Уокер-Пітерс, Уорд-Проуз, Діалло, Дженепо (Перро, 57), Лавіа (Ельюнуссі, 62), Армстронг (Оршич, 83), Мара (Адамс, 62)

"Манчестер Сіті": Ортега, Жоау Канселу, Уокер (Аканджі, 46), Лапорт, Серхіо Гомес (Аке, 46), Гюндоган, Філліпс (Родрі, 63), Палмер (де Брюйне, 46), Гріліш (Холанд, 56), Фоден, Альварес

Попередження: Лавія (25), Діалло (79)

Огляд матчу:

Варто відзначити, що "Манчестер Сіті" не зміг завдати жодного удару в площину воріт "Саутгемптона".

По ходу матчу "городяни" завдали сім ударів по воротах "святих", але жоден з них не припав у площину. "Саутгемптон", в свою чергу, завдав 12 ударів по воротах команди Хосепа Гвардіоли, чотири з яких припали в створ.

Також додамо, що головний тренер "городян" Пеп Гвардіола вперше в кар'єрі програв зі своєю командою в 1/4 фіналу внутрішніх кубкових змагань.

Примітно, що в двох минулих раундах Кубка ліги "Манчестер Сіті" обіграв топ-клуби Англії. Спочатку підопічні Гвардіоли без проблем розібралися з "Челсі"(2:0), а потім здобули непросту перемогу над "Ліверпулем" (3:2), який двічі відігравався по ходу зустрічі.

Згідно з результатами жеребкування, в півфіналі Кубка англійської ліги "Саутгемптон" зіграє з "Ньюкаслом". В іншій парі 1/2 фіналу "Ноттінгем Форест" поміряється силами з "Манчестер Юнайтед".

На стадії 1/2 фіналу команди зіграють між собою по два матчі. Перші ігри відбудуться 23 січня, матчі-відповіді - 30 січня.

Вас також можуть зацікавити новини: