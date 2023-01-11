"Манчестер Юнайтед" вийшов у півфінал турніру.

У вівторок, 10 січня, відбувся поєдинок 1/4 фіналу Кубка англійської ліги ,в якому зустрічалися "Манчестер Юнайтед" і "Чарльтон Атлетик".

Гра проходила на стадіоні "Олд Траффорд" і завершилася перемогою "червоних дияволів" з рахунком 3:0.

Рахунок у грі був відкритий на 21-й хвилині - бразильський вінгер Антоні вразив ворота суперника приголомшливим дальнім ударом.

На 90-й хвилині Маркус Рашфорд подвоїв перевагу своєї команди, відзначившись після передачі Факундо Пельістрі, а через чотири хвилини зробив дубль після пасу Каземіро.

"Манчестер Юнайтед" - "Чарльтон" - 3:0

Голи: Антоні, 21, Рашфорд, 90, 90+4

"Манчестер Юнайтед": Хітон, Далот (Ван-Біссакка, 34), Магуайр, Мартінес, Маласія, Мактоміней, Фред (Еріксен, 60), Антоні (Рашфорд, 60), Мейну (Каземіро, 60), Гарначо, Еланга (Пелістрі, 85)

"Чарльтон": Мейнард-Брюер, Клар, Іннісс, Несс, Сессеньон (Стоклі, 82), Морган (Пейн, 66), Добсон, Фрейзер, Рак-Сакьі (Генрі, 82), Ліберн, Блекетт-Тейлор (О'коннелл, 61)

Попередження: Маласія

Огляд матчу:

Перемога над "Чарльтоном" дозволила "Манчестер Юнайтед" продовжити переможну серію до восьми матчів. "Червоні дияволи" перемогли у всіх зустрічах починаючи з 10 листопада: "Астон Вілла" (4:2), "Фулхем" (2:1), "Бернлі" (2:0), "Ноттінгем Форест" (3:0), "Вулверхемптон" (1:0), "Борнмут" (3:0), "Евертон" (3:1), "Чарльтон" (3:0).

Різниця м'ячів при цьому становить 21:4.

Додамо, що в паралельній зустрічі 1/4 фіналу Кубка ліги на "Сент-Джеймс Парк" зійшлися два представники АПЛ - "Ньюкасл" і "Лестер".

Перемогу в цій грі здобули "сороки" з рахунком 2:0.

"Ньюкасл" - "Лестер" - 2:0

Голи: Берн, 60, Жоелінтон, 72

Ще два учасники 1/2 фіналу Кубка англійської ліги визначаться 11 січня в матчах "Ноттінгем" - "Вулверхемптон" і "Саутгемптон" - "Манчестер Сіті".

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