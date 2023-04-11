Перша дуель команд пройде в Манчестері на стадіоні "Етіхад".

У вівторок, 11 квітня, відбудеться перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, в якому зустрінуться "Манчестер Сіті" і "Баварія".

Гра пройде на стадіоні "Етіхад" в Манчестері. Головним арбітром зустрічі призначений іспанський рефері Хесус Хіль Мансано.

Згідно коттировкам букмекерів, "Манчестер Сіті" і "Баварія" є головними фаворитами на перемогу у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. Отже, переможець цієї дуель буде головним претендентом на підсумкову перемогу в турнірі.

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На шляху до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Баварія" в 1/8 фіналу перемогла французький ПСЖ. Перша гра команд завершилася перемогою мюнхенців з рахунком 1:0, у повторній зустрічі німецький гранд виграв з рахунком 2:0.

У груповому раунді "Баварія" посіла перше місце в квартеті С, де також виступали "Інтер", "Барселона" і "Вікторія Плзень".

"Манчестер Сіті" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів розібрався з "РБ Лейпциг" із загальним рахунком 8:1. При цьому, перша гра команд завершилася внічию - 1:1. У повторній грі на "Етіхаді" команда Гвардіоли завдала нищівної поразки "бикам" з рахунком 7:0. Пента-триком у цій грі відзначився норвезький форвард Ерлінг Холанд.

"Манчестер Сіті" і "Баварія" провів між собою шість матчів, вигравши по три рази. Всі матчі відбулися в групових раундах Ліги чемпіонів з вересня 2011 року по листопад 2014.

Остання очна зустріч команд заверщіалсь перемогою "городян". Гвардіола з " Баварією" програв "Ман Сіті" Пеллегріні з рахунком 3:2. Хет-трик зробив Агуеро.

Манчестер Сіті - Баварія: прогноз

Беззаперечним фаворитом першого матчу, на думку букмекерів, є "Манчестер Сіті".

Так, ставки на перемогу "городян" приймаються з коефіцієнтом 1,65. Перемога "Баварії" оцінюється коефіцієнтом 5,20. Нічия - 4,20.

Гол команди Томаса Тухеля в цій грі оцінюється коефіцієнтом 1,49. На гол підопічних Пепа Гвардіоли можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,13. Поставити на "обидві заб'ють" можна з коефіцієнтом 1,70.

Букмекери вважають, що перша зустріч "Баварії" і "Манчестер Сіті", найімовірніше, завершиться з рахунком 1:1. Коефіцієнт на даний результат - 8,10.

На прохід "Манчестер Сіті" в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів приймаються ставки з коефіцієнтом 1,58. Підсумковий тріумф мюнхенського клубу оцінюється коефіцієнтом 2,48.

Манчестер Сіті - Баварія: трансляція

На території України в прямому ефірі перший поєдинок 1/4 фіналу між "Манчестер Сіті" і "Баварією" транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, матч-відповідь команди зіграють 19 квітня в Мюнхені.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський "Реал", який у минулорічному фіналі здолав "Ліверпуль".

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