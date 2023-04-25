"Арсенал" спробує взяти реванш у "городян" за фіаско в матчі першого кола.

У середу, 26 квітня, відбудеться центральний поєдинок 33-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться претенденти на чемпіонський титул - "Арсенал" і "Манчестер Сіті".

Гра пройде на стадіоні "Етіхад". Головним арбітром зустрічі призначений Майкл Олівер.

Матч цих команд у першому колі чемпіонату Англії завершився перемогою "Сіті" на стадіоні"Емірейтс" з рахунком 3:1. У складі "городян" голи забивали Кевін Де Брюйне, Джек Гріліш і Ерлінг Холанд, а за "Арсенал" відзначився Букайо Сака.

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У турнірній таблиці АПЛ "Арсенал" випереджає "Манчестер Сіті" на п'ять очок, але у "городян" є дві гри в запасі. У "канонірів" 75 набраних очок, у "Сіті" - 70.

Варто відзначити, що справи у "канонірів" в чемпіонаті Англії в останніх іграх йдуть не дуже добре. Підопічні Мікеля Артети не можуть виграти три матчі поспіль, зігравши внічию проти "Ліверпуля" (2:2), "Вест Хема" (2:2) і "Саутгемптона" (3:3).

"Манчестер Сіті", в свою чергу, знаходиться у відмінній ігровій формі. "Городяни" виграли п'ять з п'яти останніх матчів в рамках АПЛ.

Манчестер Сіті - Арсенал: прогноз

Фаворитом цієї зустрічі, на думку букмекерів, є підопічні Пепа Гвардіоли.

Так, ставки на перемогу "Манчестер Сіті" приймаються з коефіцієнтом 1,58. Перемога "Арсеналу" оцінюється коефіцієнтом 5,70. Нічия - 4,40.

На думку аналітиків, в дуелі "Манчестер Сіті" і "Арсеналу" варто очікувати від команд більше двох забитих голів. Ставки на "тотал більше 2,5" з коефіцієнтом приймають з коефіцієнтом 1,64. На "тотал менше 2,5" коефіцієнт 2,35.

Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають перемогу підопічних Пепа Гвардіоли з рахунком 2:1. Коефіцієнт на даний результат - 8,30.

Манчестер Сіті - Арсенал: трансляція

На території України пряму трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Арсенал" можна буде подивитися на каналі Setanta Sports.

Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

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