"Арсенал" подарував можливість "Манчестер Сіті" вийти на перше місце в АПЛ.

У п'ятницю, 21 квітня, відбувся поєдинок 32-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Арсенал" протистояв "Саутгемптону".

Гра проходила на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні і сенсаційно завершилася внічию з рахунком 3:3.

Рахунок у грі був відкритий вже на 26-й секунді - воротар "Арсеналу" Аарон Рамсдейл допустив грубу помилку, чим скористався Карлос Алькарас, відправивши м'яч у сітку воріт. На 14-й хвилині Тео Уолкотт подвоїв перевагу "Саутгемптона". "Арсеналу" вдалося скоротити розрив у рахунку на 20-й хвилині, коли відзначився Габріел Мартінеллі.

На 66-й хвилині захисник "святих" Дуе Чалета-Цар забив третій м'яч у ворота "Арсенала". Однак в кінцівці зустрічі "канонірам" вдалося зробити камбек і уникнути ганебної поразки: голами відзначилися Мартін Едегор і Букайо Сака.

"Арсенал" - "Саутгемптон" - 3:3

Голи: Мартінеллі, 20, Едегор, 88, Сака, 90 - Алькарас, 1, Уолкотт, 14, Чалета-Цар, 71

"Арсенал": Рамсдейл, Б. Уайт, Голдінг, Габріель ,Зінченко (Нкетіа, 72), Едегор, Парті, Вієйра (Троссар, 57), Сака, Жезус, Мартінеллі (Нельсон, 85)

"Саутгемптон": Базуну, Уокер-Пітерс, Беднарек (Чалета-Цар, 41), Белла-Котчап, Перро, Алькарас (Лянко, 46), Уорд-Прауз, Лавія (Діалло, 86), Ельюнуссі, Уолкотт (Онуачу, 77), А. Армстронг (Сулеман, 77)

Попередження: Зінченко, Діалло - Алькарас, Перро, Уокер-Пітерс, А. Армстронг

Огляд матчу:

Варто зазначити, що "Арсенал" не може перемогти в чемпіонаті Англії три останні матчі. Раніше "каноніри" зіграли внічию проти "Ліверпуля" і "Вест Хема" з однаковим рахунком - 2:2.

Невдалі результати позначилися на турнірному становищі "Арсеналу". Підопічні Мікеля Артети як і раніше зберігають за собою перше місце, набравши за 32 матчі 75 очок. На другому місці йде "Манчестер Сіті" з 70 очками, проте у "городян" є ще два матчі в запасі.

"Саутгемптон", у свою чергу, перервав серію з трьох поразок. Команда набрала 24 очок, але залишилася на останньому місці в турнірній таблиці.

У наступному турі АПЛ "Арсенал" зіграє проти "Манчестер Сіті" (26 квітня), а "Саутгемптон" поміряється силами з "Борнмутом" (27 квітня).

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