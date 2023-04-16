Колишній клуб Андрія Ярмоленка відібрав очки у "канонірів".

У неділю, 16 квітня, відбувся матч 31-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрілися "Арсенал" Олександра Зінченка і "Вест Хем".

Лондонське дербі завершилося внічию - 2:2. У перші 10 хвилин протистояння "каноніри" двічі забили, але потім "молотобійці" змогли відігратися. Цікаво, що "Арсенал" втратив нагоду забити пенальті - Букайо Сака не влучив у ворота, хоча міг зробити рахунок 3:1 на користь своєї команди.

Зінченко через мікротравму пропускав гру. Очікується, що українець буде готовий зіграти у наступному турі з "Саутгемптоном" 21 квітня.

"Вест Хем" - "Арсенал" - 2:2

Голи: Бенрахма 33 (пен.), Боуен 54 – Жезус 7, Едегор 10

На 52-й хвилині Сака не реалізував пенальті (повз ворота)

"Вест Хем": Фабіанські – Цоуфал, Зума, Керер, Крессвелл – Соучек, Райс – Боуен, Пакета (Даунз 87), Бенрахма (Форнальс 90+1) – Антоніо (Корне 87)

"Арсенал": Ремсдейл – Тірні (Вієйра 85), Габріел, Холдінґ, Вайт – Джака, Парті (Жоржиньо 66), Едегор (Нкетіа 90) – Мартінеллі (Нелсон 85), Жезус (Троссард 66), Сака

"Арсенал" лідирує в чемпіонаті Англії нинішнього сезону, набравши 74 очки в 31 матчі. Відрив від "Манчестер Сіті", що йде другим, становить чотири бали. При цьому у підопічних Пепа Гвардіоли на одну гру менше, ніж у "канонірів". "Вест Хем" розташовується на 15-й сходинці турнірної таблиці, набравши 31 бал.

Додамо, що 26 квітня відбудеться доленосний матч в рамках АПЛ - "Арсенал" зіграє на виїзді проти "Ман Сіті".

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