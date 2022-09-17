Зінченко на чотири мільйони євро дорожче, ніж Малиновський.

Олександр Зінченко подорожчав до 32 мільйонів євро та відібрав у Руслана Малиновського статус найдорожчого футболіста України.

Про це повідомляє свіжий рейтинг авторитетного порталу Transfermarkt.

Трансферна вартість Зінченка, який виступає за лондонський "Арсенал", зросла на сім мільйонів євро та складає тепер 32 мільйони євро. Віце-капітан збірної України відібрав статус найдорожчого українського гравця у Руслана Малиновського з італійської "Аталанти", який коштує 28 мільйонів євро.

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Слідом за ними у списку розташувалися Віктор Циганков (25 мільйонів євро, "Динамо"), Віталій Миколенко (18 мільйонів євро, "Евертон", Англія), Роман Яремчук (15 мільйонів євро, "Брюгге", Бельгія), Михайло Мудрик (15 мільйонів євро, "Шахтар") та Ілля Забарний (15 мільйонів євро, "Динамо").

17 вересня наставник збірної України Олександр Петраков заявив, що Зінченко не зіграє у Лізі націй проти Шотландії і Вірменії.

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