Півзахисник "Аталанти" поставив крапку в історії з конфліктом з Петраковим.

Півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський розкрив некторые подробиці свого конфлікту з головним тренером збірної України Олександром Петраковим.

За словами футболіста, причиною того, що він покинув розташування національної команди була травма. А конфлікт з наставником збірної трапився через неправильно підібраний момент для розмови.

Також Малиновський підтвердив, що конфлікт між ним і тренером було вирішено за допомогою телефонної розмови, однак футболіст не став уточнювати, хто кому подзвонив перший.

- Я відчував дискомфорт, були проблеми з м'язами, не був готовий. Я зіграв у перших двох турах, тому що хотів зіграти за збірну. Може не в той момент підійшов. Потрібно було один на один, а я в роздягальні це сказав, ще й футболісти "Динамо" і "Шахтаря" поїхали. Може це образило. Я коли повертався в Бергамо, то спокійно розмовляв з ним, побажав удачі.

А потім всі хотіли щось сказати, якось прокоментувати цю ситуацію. Люди, яких я навіть не знаю, казали, що вони щось чули. Неприємно було.

- Чому ви з Петраковим не висловилися з цього приводу?

- Я не хотів, щоб це обговорювали. Це повинно залишатися між тренером і футболістом. Тема закрита.

- Багато говорилося про те, хто кому подзвонив.

- Це залишиться між нами, хто кому набрав.

- Але дзвінок був?

- Так, Ми одну хвилину поговорили і закрили це питання - сказав Малиновський в інтерв'ю Youtube-каналу "pressing".

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Олександр Петраков після матчів з Казахстаном і Францією повідомив, що Руслан Малиновський образився на нього за те, що залишився в запасі на обидві гри.

Пізніше Петраков також сказав, що Малиновський не захотів залишатися в збірній на товариський матч з Чехією.

Потім Малиновський у мережі опублікував відповідь на слова тренера.

У підсумку Петраков не став викликати футболіста на матчі збірної України в жовтні.

4 жовтня Петракова знову запитали про Малиновського, тренер відповів емоційно.

Автор: Володимир Медяник