Український футболіст опинився в числі одинадцяти найкращих гравців своєї групи.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський включений до символічної збірної групи F за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів.

Її склав портал WhoScored, грунтуючись на оцінках гравців за кожен зіграний матч.

Середня оцінка Малиновського за груповий етап ЛЧ склала 7,1 бала.

Крім українця, в символічну команду групи F включені Давид фон Бальмос, Мумі Нгамале (обидва - "Янг Бойз"), Хосе Луїс Паломіно, Рафаель Толой (обидва - "Аталанта"), Хуан Фойт, Арно Данджума, Жерар Морено (всі - "Вільярреал"), Люк Шоу, Бруну Фернандеш і Кріштіану Роналду (всі - "Манчестер Юнайтед").

У поточному розіграші ЛЧ Малиновський грав у п'яти матчах. В його активі 1 гол.

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Нагадаємо, "Аталанта" не змогла кваліфікуватися в плей-оф Ліги чемпіонів, поступившись "Вільярреалу" у вирішальній зустрічі (2:3).

Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У квітні цього року Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.

За підсумками минулого сезону українець виграв гонку найкращих асистентів Серії А.

На даний момент на його рахунку 107 матчів, 24 голи і 20 результативних передач у складі "Аталанти".

З 2019 року, коли Малиновський дебютував за "Аталанту", він забив вже 13 голів ударами з-за меж штрафного майданчика в чемпіонаті. Більше за цей період серед гравців топ-5 ліг з-за меж штрафної забив тільки Ліонель Мессі (18).

Автор: Антон Дудар