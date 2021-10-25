Голова Української Асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко не мав відношення до телефонної розмови Олександра Петракова з Русланом Малиновським.
Між в. о. головного тренера збірної України та футболістом національної команди не було критичних розбіжностей, була звичайна робоча ситуація. Вони здзвонилися і переговорили, повідомляє "ТаТоТаке".
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Зазначається, що саме Руслан Малиновський зателефонував Олександру Петракову, а не навпаки.
Тренерський штаб збірної України прийняв рішення повернути Малиновського, оскільки у них обмежені можливості посилення складу перед заключною грою відбору ЧС-2022 з Боснією і Герцеговиною. Тому було прийнято рішення зібрати кращих футболістів.
Нагадаємо, раніше кілька джерел повідомляли, що Олександр Петраков прийняв рішення повернути Руслана Малиновського до збірної.
Додамо, 16 листопада в Зеніці збірна України зіграє заключний матч відбору ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини. Перед цим поєдинком буде товариська гра проти Болгарії 11 листопада.
Конфлікт Малиновського і Петракова в збірній України
- В. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков після матчів з Казахстаном і Францією повідомив, що Руслан Малиновський образився на нього за те, що залишився в запасі на обидві гри.
- Пізніше Петраков також сказав, що Малиновський не захотів залишатися в збірній на товариський матч з Чехією.
- Потім Малиновський у мережі опублікував відповідь на слова тренера.
- У підсумку Петраков не став викликати футболіста на матчі збірної України в жовтні.
- 4 жовтня Петракова знову запитали про Малиновському, тренер відповів емоційно.