Руслан Малиновський повертається до збірної України.

Голова Української Асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко не мав відношення до телефонної розмови Олександра Петракова з Русланом Малиновським.

Між в. о. головного тренера збірної України та футболістом національної команди не було критичних розбіжностей, була звичайна робоча ситуація. Вони здзвонилися і переговорили, повідомляє "ТаТоТаке".

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Зазначається, що саме Руслан Малиновський зателефонував Олександру Петракову, а не навпаки.

Тренерський штаб збірної України прийняв рішення повернути Малиновського, оскільки у них обмежені можливості посилення складу перед заключною грою відбору ЧС-2022 з Боснією і Герцеговиною. Тому було прийнято рішення зібрати кращих футболістів.

Нагадаємо, раніше кілька джерел повідомляли, що Олександр Петраков прийняв рішення повернути Руслана Малиновського до збірної.

Додамо, 16 листопада в Зеніці збірна України зіграє заключний матч відбору ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини. Перед цим поєдинком буде товариська гра проти Болгарії 11 листопада.

Конфлікт Малиновського і Петракова в збірній України