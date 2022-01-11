Малиновський вважає ,що "Дженоа" потрібно стрибнути вище голови, щоб залишитися в Серії А.

Півзахисник "Аталанти" і національної збірної України Руслан Малиновський поділився своєю думкою про гру "Дженоа" під керівництвом українського фахівця Андрія Шевченка.

Український футболіст вважає, що поганим результатам "Дженоа" є об'єктивне пояснення і команді Шевченка буде непросто зберегти прописку в Серії А, якщо команда не отримає кадрове посилення.

"Ми з ним на зв'язку, розмовляли після гри. Але всі ми розуміємо, що непроста ситуація, багато травмованих, коронавірус. Він тільки прийшов в команду, він теж перехворів коронавірусом.

Нелегко прийти в команду і поставити гру за 1-2 місяці. Те ж саме було зі збірною України – ми не з першого дня розуміли, що він хоче на полі.

"Салернітана" виграла у "Верони". За виживання борються команди дуже високого рівня. "Дженоа" потрібно стрибнути вище голови, щоб залишитися в Серії А", - сказав Малиновський в ефірі програми "Футбол NEWS".

Читайте такожШевченка на посаді тренера Дженоа може замінити інший володар "Золотого м'яча" - ЗМІНагадаємо, раніше повідомлялося, що "Дженоа" тривалий час обговорював зміну тренера, але все-таки керівництво вирішило поки що залишити Андрія Шевченка на своїй посаді. Як мінімум до матчу Кубка Італії проти "Мілана", який відбудеться 13 січня.

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка