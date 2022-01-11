Півзахисник "Аталанти" і національної збірної України Руслан Малиновський поділився своєю думкою про гру "Дженоа" під керівництвом українського фахівця Андрія Шевченка.
Український футболіст вважає, що поганим результатам "Дженоа" є об'єктивне пояснення і команді Шевченка буде непросто зберегти прописку в Серії А, якщо команда не отримає кадрове посилення.
"Ми з ним на зв'язку, розмовляли після гри. Але всі ми розуміємо, що непроста ситуація, багато травмованих, коронавірус. Він тільки прийшов в команду, він теж перехворів коронавірусом.
Нелегко прийти в команду і поставити гру за 1-2 місяці. Те ж саме було зі збірною України – ми не з першого дня розуміли, що він хоче на полі.
"Салернітана" виграла у "Верони". За виживання борються команди дуже високого рівня. "Дженоа" потрібно стрибнути вище голови, щоб залишитися в Серії А", - сказав Малиновський в ефірі програми "Футбол NEWS".
Читайте такожШевченка на посаді тренера Дженоа може замінити інший володар "Золотого м'яча" - ЗМІНагадаємо, раніше повідомлялося, що "Дженоа" тривалий час обговорював зміну тренера, але все-таки керівництво вирішило поки що залишити Андрія Шевченка на своїй посаді. Як мінімум до матчу Кубка Італії проти "Мілана", який відбудеться 13 січня.
"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У дев'яти матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки.
- "Дженоа" програв "Спеції" (0:1), "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу"(0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Аталантою" (0:0) і "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" за підсумками 21-го туру займає 19-е місце в турнірній таблиці Серії А, перебуваючи в зоні вильоту.
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0.