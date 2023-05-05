Крістоф Галтьє підтвердив, що керівництво ПСЖ відсторонило Ліонеля Мессі.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє прокоментував скандальну ситуацію навколо Ліонеля Мессі, якого паризький клуб відсторонив від команди.

56-річний фахівець повідомив, що рішення відсторонити аргентинця приймав не він, а керівники клубу.

"На початку тижня керівництво повідомило мене про рішення відсторонити Лео. Коли мені повідомили про рішення, я взяв на себе зобов'язання не коментувати його. Я співробітник клубу, рішення прийнято, я його не коментую. Мені не треба було приймати рішення. Мене про нього поінформували, і я підкоряюся.

Образи на мою адресу? Як тренер, я вразливий. Розумію це, але намагаюся залишатися зосередженим.

Коли Мессі повернеться? Побачимо, коли він повернеться і що станеться. У клубі будуть дискусії, але я розумію, що Лео - перший, хто стурбований ситуацією.

Поведінка ультрас, що оточили будинки Мессі, Неймара і Верратті? Ми повинні бути обережними з цим. Я можу зрозуміти гнів і розчарування наших шанувальників, а також демонстрацію перед офісом ПСЖ, який є нашим місцем роботи, але я не можу погодитися з тим, щоб йти до будинку гравця, тому що ситуація може вийти з-під контролю. Люди зійшли з розуму.

ПСЖ переживає не найприємніші моменти, але у нас є мета - перемога в Лізі 1 - і ми працюємо над її досягненням. Реакція роздягальні після поразки від Лор'яна показує мені, що гравці хочуть виграти титул", - наводить слова Галтьє Marca.

Нагадаємо, ПСЖ відсторонив Ліонеля Мессі від роботи з командою на два тижні з позбавленням зарплати на цей термін. Клуб покарав знаменитого футболіста за несанкціоновану поїздку до Саудівської Аравії.

Напередодні також стало відомо, що Ліонель Мессі отримав офіційну пропозицію від саудівського клубу "Аль-Хіляль". ЗМІ повідомляють, що відсторонення Мессі пов'язане також з тим, що аргентинець повідомив керівництву ПСЖ про намір покинути Париж.

Додамо, що чинний контракт Мессі з ПСЖ закінчується цього літа.

У ПСЖ 35-річний аргентинець грає з 2021 року. За цей період він зіграв 71 матч, забив 31 гол і віддав 34 результативних передачі.

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