Ліонель Мессі може знову виступати в одній лізі з Кріштіану Роналду.

Форвард ПСЖ і національної збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав офіційну пропозицію від клубу "Аль-Хіляль", який виступає в чемпіонаті Саудівської Аравії.

За інформацією Reuters, пропозиція від саудівського клубу на даний момент єдина, яку отримав іменитий аргентинець.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що керівництво ПСЖ прийняло рішення відсторонити Мессі від роботи з командою на два тижні з позбавленням зарплати за цей період. Таким чином клуб покарав Ліонеля за несанкціоновану поїздку до Саудівської Аравії.

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Джерело стверджує, що відсторонення Мессі паризьким клубом пов'язано не тільки з його поїздкою в Саудівську Аравію, але і з тим, що аргентинський футболіст розкритикував проект ПСЖ і заявив, що точно не залишиться в клубі на наступний сезон.

За інформацією ЗМІ, "Аль-Хіляль" пропонує Ліонелю Мессі контракт із зарплатою в 400 мільйонів євро на рік. Це рекордна сума в історії світового футболу.

Відзначимо, що якщо Мессі перейде в "Аль-Хіляль", то буде виступати в одному чемпіонаті з Кріштіану Роналду. Португалець цієї зими перебрався в саудівський "Аль-Наср".

Ліонель Мессі перейшов в ПСЖ з "Барселони" в 2021 році. Чинний контракт 35-річного нападника з паризьким клубом закінчується в кінці нинішнього сезону.

У складі ПСЖ Лео Мессі зіграв 71 матч, забив 31 гол і віддав 34 гольові передачі.

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