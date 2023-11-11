Інтерес до українця мають леверкузенський "Баєр" і дортмундська "Боруссія".

Андрій Лунін може покинути мадридський "Реал" і перейти у німецький клуб.

Як повідомляє Diario SPORT, 24-річний український воротар зрозумів, що на нього не розраховує тренерський штаб після того, як "вершкові" орендували у "Челсі" Кепу Аррісабалагу.

Джерело зазначило, що у Луніна є пропозиції від інших клубів. Зокрема, футболістом цікавляться в Бундеслізі. Інтерес до українця мають леверкузенський "Баєр" і дортмундська "Боруссія".

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Додамо, що основний воротар "Реала" Тібо Куртуа зазнав травми у серпні і вибув на рік. Керівництво мадридського гранда орендувало Кепу й Лунін став знову "другим номером". Проте днями Аррісабалага травмувався і воротар збірної України зіграв матч Ліги чемпіонів проти "Браги".

Очікується, що Кепа пробуде в лазареті орієнтовно три тижні. Лунін точно зіграє в найближчому поєдинку Ла Ліги проти "Валенсії".

Нагадаємо, що у березні цього року у пресі були повідомлення про бажання Луніна покинути "Реал".

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