Андрія не влаштовує те, що він є другим номером у команді Анчелотті.

Голкіпер національної збірної України Андрій Лунін планує покинути мадридський "Реал". Як повідомляє іспанське видання Marca, воротар хоче знайти команду, у котрій у нього буде більше ігрового часу.

Керівництво вершкових уважно стежить за цією ситуацією. У "Реалі" знають, що Андрій бажає отримувати більше ігрової практики.

Лунін хоче знайти команду, у якій він буде грати роль першого номера. Наразі у "Реалі" він є другим воротарем після бельгійського голкіпера Тібо Куртуа.

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Поточний контракт Андрія Луніна з вершковими розрахований до літа 2024-го. Аналітичний портал Transfermarkt оцінює голкіпера в п’ять мільйонів євро.

У цьому сезоні на рахунку воротаря 11 проведених матчів у всіх турнірах. Чотири рази він зумів залишити свої ворота на замку, однак пропустив дев’ять голів.

Загалом у "Реалі" Лунін зіграв в 16 поєдинках. Він перебуває у команді з 2018-го року. Саме тоді Андрій перейшов до складу мадридців із луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.

Упродовж цього періоду українець здобув з "Реалом" п’ять з шести можливих трофеїв: Лігу Чемпіонів, Суперкубок Іспанії, Суперкубок Європи, а також титули КЧС та чемпіона Іспанії. Лише у Кубку Іспанії Лунін ще не перемагав.

Також він тричі грав в інших клубах на правах оренди: 20 матчів провів за "Реал Ов’єдо", сім поєдинків за "Леганес" та дві зустрічі у складі "Вальядоліду".

Відзначимо, що нещодавно Лунін зіграв один тайм за збірну України у спарингу проти "Брентфорда-2". У матчі кваліфікації на Чемпіонат Європи-2024 проти Англії Андрій просидів усі 90 хвилин на лаві для запасних.

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