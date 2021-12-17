У тому числі команду може покинути лідер атак Віктор Циганков.

Київське "Динамо" в зимове міжсезоння може покинути не тільки захисник Віталій Миколенко, який близький до трансферу в "Евертон".

Як стало відомо Meta-ratings.com.ua, головний тренер "Динамо" Мірча Луческу схвалив продаж ще трьох гравців - Віктора Циганкова, Карлоса де Пени та Беньяміна Вербича.

За наявною інформацією, клуб готовий попрощатися з гравцями, якщо отримає вигідні пропозиції. Агенти футболістів вже почали роботу над трансферами.

Telegram-канал "Динамо Київ Inside" підтверджує, що продаж Миколенка - не останній в зимове міжсезоння. Київський клуб готовий розлучитися з Циганковим (ім'я футболіста не називається, але досить очевидно, що мова йде про нього).

"Можливий ще один гучний і довгоочікуваний (по імені ви самі можете здогадатися) перехід. Але процес ледь рушив з місця і, чесно кажучи, перспектива проглядається так собі. Бажаючий нашого таланта клуб - не з надтопів, сума не дотягує навіть до Трансфермаркетовської, а хороший особистий київський контракт гальмує прийняття рішення", - розповідає джерело.

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Відзначимо, що портал Transfermarkt оцінює Циганкова в 25 мільйонів євро.

Джерело також зазначає, що частина гравців "Динамо" - в основному ті, які грають в орендах - отримала пропозицію стати вільними агентами: "Гряде тотальне зимове розвантаження платіжних відомостей".

"Динамо": результати в сезоні

У чемпіонаті України "Динамо" після осінньої частини сезону на 2 очки відстає від "Шахтаря". Кияни набрали 45 очок в 18 турах.

У Лізі чемпіонів команда Луческу змогла набрати лише 1 очко в групі з "Баварією", "Бенфікою" і "Барселоною" і завершила виступи на євроарені.

У Кубку України "Динамо" пробилося до чвертьфіналу і вже дізналося свого суперника на цій стадії.

У матчі за Суперкубок України-2021 кияни поступилися "Шахтарю" з рахунком 0:3.

Автор: Антон Дудар