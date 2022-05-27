"Ліверпуль" і "Реал" змагатимуться за титул найсильнішого клубу європейського континенту.

У суботу, 28 травня, в Парижі пройде фінал Ліги чемпіонів, в якому зійдуться "Ліверпуль" і мадридський "Реал".

Головну подію клубного футболу цього року прийме стадіон "Стад-де-франс". Головним арбітром зустрічі призначений француз Клеман Тюрпен.

Ліверпуль - Реал: прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів

"Ліверпуль" сповнений рішучості взяти реванш у мадридського клубу за поразку в київському фіналі Ліги чемпіонів в 2018 році. "Реал", у свою чергу, під керівництвом Карло Анчелотті йде за 14! титулом ЛЧ у своїй історії. "Вершкові" є абсолютним рекордсменом за цим показником і рівних їм немає. У того ж "Ліверпуля", який досить часто брав Лігу чемпіонів - всього 6 перемог.

На боці "Ліверпуля" пристрасть, неймовірний характер, сила. Команда Клоппа виграла вже два кубкових турніри в цьому сезоні - Кубок Англії і Кубок ліги. Вони близькі були до перемоги в АПЛ, не вистачило лише пари очок. "Ліверпуль" - це злагоджений механізм, "машина Клоппа".

У "Реала" - колосальний досвід і своя особлива магія, яку вони демонстрували проти ПСЖ, "Челсі" і "Манчестер Сіті". У "Реала" є геній Лука Модріч в центрі поля, одна передача якого може перевернути хід гри (привіт фанатам "Чеслі"). У "Реала" є Карім Бензема, який йде за "Золотим м'ячем" і рекордом Роналду за забитими голами в ЛЧ за один сезон.

Цей поєдинок буде захоплюючим, немає ніяких сумнівів. І хто б у підсумку не переміг, фінал Ліги чемпіонів - це завжди велике свято, свято футболу.

Ліверпуль - Реал Мадрид: де дивитися матч

На території України фінальний поєдинок Ліги чемпіонів у прямому ефірі транслюватимуть відеосервіси MEGOGO і Volia TV.

Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше відбулися фінали Ліги Європи та Ліги конференцій. Володарем трофею ЛЄ став німецький "Айнтрахт" - франкфуртці в серії пенальті здолали шотландський "Рейнджерс". А перший в історії розіграш ЛК виграла італійська "Рома" під керівництвом португальського тренера Жозе Моурінью.

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