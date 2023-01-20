Новачок "Челсі" Михайло Мудрик може дебютувати в АПЛ у грі з "червоними".

У суботу, 21 січня, в рамках 21-го туру Прем'єр ліги зустрінуться гранди англійського футболу "Ліверпуль" і "Челсі".

Поєдинок пройде на стадіоні "Енфілд". Головним арбітром зустрічі призначений Майкл Олівер.

Обидва клуби традиційно є сусідами по турнірній таблиці в АПЛ. Однак, якщо раніше вболівальники звикли бачити ці клуби сусідами в топ-4, то зараз і "Ліверпуль", і "Челсі" зазнають труднощів і займають восьме і дев'яте місця в турнірці АПЛ. У обох команд по 28 набраних очок напередодні очної зустрічі.

Відео дня

З останніх п'яти матчів "Ліверпуль" виграв тільки дві, ще дві програв і один раз зіграв внічию. "Челсі", в свою чергу, з останніх п'яти матчів виграти зміг тільки один раз, тричі програвши і один раз "сині" зіграли внічию.

Примітно, що "Ліверпуль" і "Челсі" зіграли внічию в рамках останніх 4 очних зустрічей, ще одна гра завершилася тріумфом "синіх".

Кубок Англії. "Челсі" - "Ліверпуль" - 0:0 (5:6 пен.)

Кубок Ліги. "Челсі" - "Ліверпуль" - 0:0 (10:11 пен.)

АПЛ. "Челсі" - "Ліверпуль" - 2:2

АПЛ. "Ліверпуль" - "Челсі" - 1:1

АПЛ. "Ліверпуль" - "Челсі" - 0:1

Нагадаємо, "Челсі" підірвав спортивний інтернет-простір трансфером півзахисника збірної України Михайла Мудрика, який за 100 мільйонів євро перейшов до лондонського клубу з "Шахтаря".

Очікується, що українець дебютує у складі "синіх" у грі з "Ліверпулем".

Ліверпуль - Челсі: прогноз

У дуелі "Ліверпуля" і "Челсі" букмекери віддають перевагу "червоним". Коефіцієнт на перемогу команди Юргена Клоппа в цьому матчі становить 1,92, на нічию - 3,75, а перемога "синіх" оцінюється коефіцієнтом - 4,00.

При цьому найбільш вірогідним точним результатом поєдинку аналітики вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт на даний результат - 7,40.

На думку букмекерів, варто очікувати, що обидві команди порадують уболівальників забитими голами. На результат "обидві заб'ють - так" можна поставити з коефіцієнтом 1,67, в той час як результат "обидві заб'ють - ні" має коефіцієнт 2,21.

Також букмекери вважають, що в поєдинку "Ліверпуль" - "Челсі" буде забито більше двох голів. Так, можна поставити на "тотал більше 2,5" з коефіцієнтом 1,76.

Ліверпуль - Челсі: трансляція

На території України пряму трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Челсі" можна буде подивитися 21 січня на каналі Setanta Sports.

Початок зустрічі - о 14:30 за київським часом.

Додамо, що лідером у тунірній таблиці АПЛ нинішнього сезону є лондонський "Арсенал", кольори якого захищає українець Олександр Зінченко. В активі "канонірів" 47 набраних очок.

Вас також можуть зацікавити новини: