Мессі розкрив несподівані плани після завершення кар'єри

Легендарний футболіст, восьмиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі, який зараз виступає за "Інтер Маямі", розповів, чим планує займатися після завершення кар'єри.

Як пише видання Ole, в інтерв'ю LUZU TV Мессі зізнався, що не планує стати тренером у майбутньому, а натомість хотів би власний футбольний клуб.

"Чесно кажучи, я не бачу себе тренером. Мені подобається ідея бути менеджером, але якби мені довелося вибирати, я б вважав за краще бути власником", - заявив він.

За словами Мессі, він хотів би давати іншим молодим гравцям нові можливості.

"Можливість мати свій власний клуб і розвивати його, починаючи з самих низів і даючи молодим гравцям та іншим людям можливість розвиватися і досягати чогось важливого. Це те, що мене найбільше приваблює", - заявив він.

Ліонель Мессі - кар'єра

Ліонель Мессі - аргентинський футболіст, нападник і капітан клубу MLS "Інтер Маямі", капітан збірної Аргентини. Чемпіон світу, дворазовий володар Кубка Америки, олімпійський чемпіон. Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" і шестиразовий - "Золотої бутси".

З літа 2023 року грає за Інтер Маямі. Його контракт триватиме розрахований до кінця 2028 року.

У списку Forbes найбільш високооплачуваних футболістів світу в сезоні 2025-26 Мессі перебуває на другій сходинці і, за прогнозами, цього сезону заробить $130 млн.

