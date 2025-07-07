Якщо аргентинець все ж обере "цей шлях", дві легенди футболу знову можуть порадувати фанатів своїм протистоянням.

Ліонель Мессі веде переговори із саудівським клубом "Аль-Ахлі" про сенсаційний перехід на Близький Схід пізніше цього року. Контракт зірки "Барселони" і "ПСЖ" з "Інтер Майамі" закінчується в грудні.

Наразі ознак продовження контракту немає. Це відкрило можливість для відходу Мессі з клубу MLS у 2026 році, і відразу кілька клубів висловили зацікавленість у його трансфері, пише Mirror.

Колишній клуб аргентинця - "Барселону" - давно пов'язують із його можливим поверненням. Президент клубу Жоан Лапорта не приховує свого бажання повернути Мессі на "Камп Ноу". Однак, судячи з усього, вигідний фінансово перехід до Саудівської Аравії також залишається серед потенційних варіантів.

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За даними французького видання L'Équipe, клуб "Аль-Ахлі" зацікавлений у підписанні Мессі і вже кілька тижнів веде роботу з переконання восьмиразового володаря "Золотого м'яча" переїхати на Близький Схід.

Тим часом "Інтер Маямі" все ще сподівається зберегти гравця. Один зі співвласників клубу Хорхе Мас нещодавно підтвердив своє прагнення утримати чемпіона світу 2022 року хоча б до наступного сезону. В інтерв'ю ESPN він заявив, що дуже хотів би, щоб саме Мессі відкрив новий стадіон клубу в березні наступного року.

"Рішення залишається за Мессі. Ми хочемо, щоб він завершив кар'єру тут. Я сподіваюся, що новини з'являться вже цього літа, а краще - якнайшвидше", підкреслив Мас.

Якщо Мессі вирішить перейти до Саудівської Аравії, він возз'єднається з давнім суперником - Кріштіану Роналду, який виступатиме в "Аль-Насрі" до 2027 року, згідно з новим контрактом.

Інші новини про Мессі та Роналду

Раніше УНІАН повідомляв про список п'яти найбільш високооплачуваних футболістів світу. У ньому, звичайно ж, є і Ліонель Мессі, і Кріштіану Роналду. Але на яких місцях - цікаво було б дізнатися.

Крім того, ми розповідали, який же гол Мессі вважає своїм найулюбленішим у кар'єрі. Варто зазначити, що легендарний футболіст вибрав один із найбільш нестандартних для себе - тим паче, що він був зроблений у найвідповідальніший момент.

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