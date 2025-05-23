Свій улюблений гол він забив у фіналі Ліги чемпіонів проти "Манчестер Юнайтед" у 2009 році.

Легендарний футболіст Ліонель Мессі, який зараз виступає за Інтер Маямі, розповів, який гол вважає найулюбленішим за всю кар'єру.

Як пише офіційний сайт Інтер Маямі, Мессі вибрав як улюблений свій легендарний гол головою у фіналі Ліги чемпіонів проти "Манчестер Юнайтед" 27 травня 2009 року.

Тоді Мессі на 70-й хвилині відправив м'яч у сітку ударом головою, це досить нехарактерна для нього техніка. Цей гол фактично визначив фінал Ліги чемпіонів УЄФА на користь ФК "Барселона", який переміг із рахунком 2:0.

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"Я забив багато голів, які могли б бути ще красивішими і ціннішими - також через їхню важливість - але гол головою у фіналі Ліги чемпіонів проти "Манчестер Юнайтед" завжди був моїм улюбленим", - сказав Мессі.

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21 травня у фінальному матчі нинішньої Ліги Європи зустрілися англійські клуби "Тоттенгем" і "Манчестер Юнайтед". Перемогу з рахунком 1:0 вдалося здобути лондонському клубу. Переможець фінального матчу отримав право виступити в основному раунді Ліги чемпіонів 2025/26.

Також УНІАН писав, що колишній український футболіст Анатолій Тимощук, який перейшов на бік Росії, отримав підозру в пособництві державі агресору.

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