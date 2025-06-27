Кріштіану Роналду заробляє цілий статок всього за один робочий день.

Коли португалець Кріштіану Роналду вирішив продовжити контракт з "Аль-Насром" із Саудівської Про-Ліги, сума його приголомшливої угоди змусила багатьох розкрити роти від подиву: за повідомленнями, він зароблятиме до 645 000 доларів на день (приблизно 2,4 мільйона дирхамів), пише Gulf News.

Після офіційного оголошення Роналду написав в Instagram: "Починається нова глава. Та ж пристрасть, та ж мрія. Давайте творити історію разом".

Згідно з даними німецької аналітичної платформи Statista, Кріштіану Роналду - найвисокооплачуваніший футболіст у світі, його дохід у 2025 році оцінюють у 275 мільйонів доларів (дані оновлено станом на травень 2025 року).

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Ось який вигляд має рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу у 2025 році:

Кріштіану Роналду ("Аль-Наср") - 275 мільйонів доларів

Він продовжує кидати виклик віку, очолюючи як команду, так і світовий фінансовий рейтинг. Його гучний перехід до Саудівської Аравії значно збільшив його дохід і зміцнив його статус як ікони футболу та фінансів.

Ліонель Мессі ("Інтер Маямі") - 135 мільйонів доларів

Аргентинський геній привніс свій неймовірний талант і харизму в MLS. Його вигідний контракт з "Інтер Маямі", що включає частку від комерційних доходів, демонструє величезну маркетингову силу Мессі, що виходить далеко за межі Європи.

Карім Бензема ("Аль-Іттіхад") - 104 мільйони доларів

Володар "Золотого м'яча", Бензема, перейшовши в "Аль-Іттіхад", отримав один із найщедріших контрактів в історії футболу. Він продовжує радувати вболівальників своєю майстерністю, заробляючи при цьому безпрецедентні суми.

Кіліан Мбаппе ("Реал Мадрид") - 90 мільйонів доларів

Французький вундеркінд нарешті здійснив мрію і перейшов у "Реал". Незважаючи на невелике зниження зарплати порівняно з контрактом у ПСЖ, підйомні та масштабні спонсорські контракти забезпечили йому місце в еліті за доходами.

Неймар ("Сантос") - 76 мільйонів доларів

Бразильський "шоумен" повернувся в рідний клуб "Сантос", проте його доходи залишилися колосальними. Хоча зарплата в клубі стала нижчою, глобальний бренд Неймара і значна кількість рекламних контрактів дають йому змогу залишатися серед фінансових лідерів футболу.

Інші новини про Кріштіану Роналду

Раніше УНІАН повідомляв, що Роналду став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії. Він забив 25 голів у внутрішньому чемпіонаті і цього виявилося достатньо, щоб стати першим.

Крім того, спортсмен нещодавно ділився фотографіями, на яких він постав із 14-річним сином. Обидва футболісти показали свій торс і дитині поки що не зрівнятися зі своїм батьком.

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