Мессі ризикує пропустити рекордний для нього Чемпіонат світу з футболу

Наразі аргентинець утримує рекорд за кількістю виступів у турнірі.

Лідер аргентинської збірної з футболу Ліонель Мессі отримав пошкодження в останньому перед літньою перервою матчі чемпіонату США з футболу. Про це повідомляє TyC Sports.

Зазначається, що зірковий форвард "Інтер Маямі" вийшов у стартовому складі на матч МЛС проти "Філадельфії Юніон" та встиг оформити два асисти. Однак вже на 73-й хвилині легендарний футболіст мусив покинути поле через пошкодження. Повідомляється, що він відчув біль у лівому підколінному сухожиллі і сам попросив у тренера про заміну.

Після матчу футболіст пройшов обстеження, однак розриву мʼязів у нього не виявили. Після гри головний тренер пояснив рішення заміни Мессі тим, що сам футболіст не хотів ризикувати напередодні важливого для нього турніру.

Зазначимо, що для Мессі цей Чемпіонат світу з футболу може стати вже шостим. І за цим показником він розділяє першу сходинку разом з Кріштіану Роналду та Гільєрмо Очоа. Крім того, Мессі має у своєму активі 13 голів за національну збірну в турнірі. І йому не вистачає лише 3 точних ударів для того, аби наздогнати за цим показником іншого рекордсмена – Мірослава Клозе.

Зазначимо, що у 2022 році зокрема завдяки дублю Мессі, збірна Аргентини вийшла на серію пенальті в матчі фіналу проти національної команди Франції. У цій серії збірна завоювала третій в своїй історії Кубок світу з футболу. Для самого Мессі він став першим. Цьогоріч Аргентина потрапила в групу J, де її суперниками на цьому етапі стануть Алжир, Австрія та Йорданія.

Нагадаємо, збірна України не потрапила на цьогорічний Чемпіонат світу з футболу. Натомість підопічні Мальдери проведуть два товариські матчі – проти національних команд Польщі та Данії. Новоспечений тренер вже оголосив заявку на ці ігри, до якої повернувся лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко. Він, до слова, також знаходиться за крок до історичного досягнення – йому не вистачає двох голів для повторення рекорду Андрія Шевченка в збірній.

