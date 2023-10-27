Українські клуби на стадії групового раунду Ліги Європи не виступають.

У четвер, 26 жовтня, були зіграні матчі третього туру групового раунду Ліги Європи УЄФА.

Українських команд на цій стадії турніру немає, проте є українські футболісти, чиї клуби дісталися до групового турніру ЛЄ. Зокрема, "Ракув" Владислава Кочергіна зіграв внічию проти португальського "Спортінга". Український хавбек відзначився асистом.

Молдавський "Шериф", у складі якого грає Максим Коваль, зіграв внічию в цьому турі з швейцарським "Серветтом".

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Австрійський ЛАСК, за який виступає український захисник Макс Таловєров, поступився бельгійському "Юніону".

Ліга Європи-2023/24: результати матчів 3-го туру

Четвер, 26 жовтня

"Аріс" (Кіпр) - "Бетіс" (Іспанія) - 0:1

"Бачка-Топола" (Сербія) - "Фрайбург" (Німеччина) - 1:3

"Марсель" (Франція) - АЕК (Греція) - 3:1

"Мольде" (Норвегія) - "Хеккен" (Швеція) - 5:1

"Олімпіакос" (Греція) - "Вест Хем" (Англія) - 2:1

"Ракув" (Польща) - "Спортинг" (Португалія) - 1:1

"Спарта" Прага (Чехія) - "Рейнджерс" (Шотландія) - 0:0

"Штурм" (Австрія) - "Аталанта" (Італія) - 2:2

"Баєр" (Німеччина) - "Карабах" (Азербайджан) - 5:1

"Брайтон" (Англія) - "Аякс" (Нідерланди) - 2:0

"Ліверпуль" (Англія) - "Тулуза" (Франція) - 5:1

"Панатінаїкос" (Греція) - "Ренн" (Франція) - 1:2

"Рома" (Італія) - "Славія" Прага (Чехія) - 2:0

"Юніон" (Бельгія) - ЛАСК (Австрія) - 2:1

"Шериф" (Молдова) - "Серветт" (Швейцарія) - 1:1

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги Європи є іспанська "Севілья". У фіналі турніру в минулому сезоні вони перемогли римську "Рому".

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