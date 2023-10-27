У четвер, 26 жовтня, були зіграні матчі третього туру групового раунду Ліги Європи УЄФА.
Українських команд на цій стадії турніру немає, проте є українські футболісти, чиї клуби дісталися до групового турніру ЛЄ. Зокрема, "Ракув" Владислава Кочергіна зіграв внічию проти португальського "Спортінга". Український хавбек відзначився асистом.
Молдавський "Шериф", у складі якого грає Максим Коваль, зіграв внічию в цьому турі з швейцарським "Серветтом".
Австрійський ЛАСК, за який виступає український захисник Макс Таловєров, поступився бельгійському "Юніону".
Ліга Європи-2023/24: результати матчів 3-го туру
Четвер, 26 жовтня
- "Аріс" (Кіпр) - "Бетіс" (Іспанія) - 0:1
- "Бачка-Топола" (Сербія) - "Фрайбург" (Німеччина) - 1:3
- "Марсель" (Франція) - АЕК (Греція) - 3:1
- "Мольде" (Норвегія) - "Хеккен" (Швеція) - 5:1
- "Олімпіакос" (Греція) - "Вест Хем" (Англія) - 2:1
- "Ракув" (Польща) - "Спортинг" (Португалія) - 1:1
- "Спарта" Прага (Чехія) - "Рейнджерс" (Шотландія) - 0:0
- "Штурм" (Австрія) - "Аталанта" (Італія) - 2:2
- "Баєр" (Німеччина) - "Карабах" (Азербайджан) - 5:1
- "Брайтон" (Англія) - "Аякс" (Нідерланди) - 2:0
- "Ліверпуль" (Англія) - "Тулуза" (Франція) - 5:1
- "Панатінаїкос" (Греція) - "Ренн" (Франція) - 1:2
- "Рома" (Італія) - "Славія" Прага (Чехія) - 2:0
- "Юніон" (Бельгія) - ЛАСК (Австрія) - 2:1
- "Шериф" (Молдова) - "Серветт" (Швейцарія) - 1:1
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги Європи є іспанська "Севілья". У фіналі турніру в минулому сезоні вони перемогли римську "Рому".