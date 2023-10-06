У четвер, 5 жовтня, відбулися матчі другого туру групового раунду Ліги Європи УЄФА.
Українських команд на цій стадії турніру немає. Нагадаємо, "Зоря" і "Дніпро-1" вилетіли на стадії кваліфікації від празького клубу "Славія".
Серед усіх результатів ігрового дня відзначимо впевнену перемогу "Ліверпуля" над бельгійським клубом "Рояль Юніон". Розгромну перемогу в цьому турі здобула римська "Рома". Підопічні Жозе Моуріньо перемогли "Серветт".
Видовищним вийшов поєдинок "Марселя" і "Брайтона". Французький клуб вигравав з рахунком 2:0, проте команда Роберто Де Дзербі зробила камбек і вирвала нічию - 2:2.
"Шериф" українця Максима Коваля в цьому турі зазнав нищівної поразки від чеської "Славії" (0:6).
Ліга Європи-2023/24: результати другого туру
Група A
"Фрайбург" - "Вест Хем" - 1:2
Голи: Шаллай, 49 - Пакета, 8, Агерд, 66
"Бачка-Топола" - "Олімпіакос" - 2:2
Голи: Дьяковац, 63, Пантович, 90 - Масурас, 16, Поденсе, 57
Вилучення: Нтоі (Олімпіакос), 72
Турнірна таблиця:
Група B
АЕК - "Аякс" - 1:1
Голи: Віда, 75 - Бергвейн, 30, пен
"Марсель" - "Брайтон" - 2:2
Голи: Мбемба, 19, Верету, 20 - Гросс, 55, Ж. Педро, 88, пен
Турнірна таблиця:
Група C
"Бетіс" - "Спарта" Прага - 2:1
Голи: Діао, 9, Іско, 79 - Бірманчевич, 3
"Аріс" Лімасол - "Рейнджерс" - 2:1
Голи: Муссунда, 9, Бабіка, 59 - Сіма, 70
Турнірна таблиця:
Група D
"Спортинг" - "Аталанта" - 1:2
Голи: Д'єкереш, 76, пен - Скальвіні, 33, Руджері, 43
"Ракув" - "Штурм" - 0:1
Гол: Вік, 24
Турнірна таблиця:
Група E
"Ліверпуль" - "Юніон" - 2:0
Голи: Гравенберх, 44, Жота, 90+2
"Тулуза" - ЛАСК - 1:0
Гол: Суасо, 31
Турнірна таблиця:
Група F
"Вільярреал" - "Ренн" - 1:0
Гол: Серлот, 36
На 90+2-й хвилині Тер'є (Ренн) не реалізував пенальті
"Маккабі" Хайфа - "Панатінаїкос" - 0:0
Турнірна таблиця:
Група G
"Рома" - "Серветт" - 4:0
Голи: Лукаку, 21, Белотті, 46, 59, Пеллегріні, 52
"Славія" Прага - "Шериф" - 6:0
Голи: Хітіл, 4, 71, Огбу, 7, Гарананга, 39, автогол, Шранц, 47, Даудера, 58
Турнірна таблиця:
Група H
"Мольде" - "Байєр" - 1:2
Голи: Брейвік, 87 - Фрімпонг , 14, Телла, 18
"Хеккен" - "Карабах" - 0:1
Гол: Жуніньо, 70
Турнірна таблиця:
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги Європи є іспанська "Севілья". У фіналі турніру в минулому сезоні вони перемогли римську "Рому".