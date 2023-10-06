"Шериф" українця Коваля програв з рахунком 0:6.

У четвер, 5 жовтня, відбулися матчі другого туру групового раунду Ліги Європи УЄФА.

Українських команд на цій стадії турніру немає. Нагадаємо, "Зоря" і "Дніпро-1" вилетіли на стадії кваліфікації від празького клубу "Славія".

Серед усіх результатів ігрового дня відзначимо впевнену перемогу "Ліверпуля" над бельгійським клубом "Рояль Юніон". Розгромну перемогу в цьому турі здобула римська "Рома". Підопічні Жозе Моуріньо перемогли "Серветт".

Відео дня

Видовищним вийшов поєдинок "Марселя" і "Брайтона". Французький клуб вигравав з рахунком 2:0, проте команда Роберто Де Дзербі зробила камбек і вирвала нічию - 2:2.

"Шериф" українця Максима Коваля в цьому турі зазнав нищівної поразки від чеської "Славії" (0:6).

Ліга Європи-2023/24: результати другого туру

Група A

"Фрайбург" - "Вест Хем" - 1:2

Голи: Шаллай, 49 - Пакета, 8, Агерд, 66

"Бачка-Топола" - "Олімпіакос" - 2:2

Голи: Дьяковац, 63, Пантович, 90 - Масурас, 16, Поденсе, 57

Вилучення: Нтоі (Олімпіакос), 72

Турнірна таблиця:

Група B

АЕК - "Аякс" - 1:1

Голи: Віда, 75 - Бергвейн, 30, пен

"Марсель" - "Брайтон" - 2:2

Голи: Мбемба, 19, Верету, 20 - Гросс, 55, Ж. Педро, 88, пен

Турнірна таблиця:

Група C

"Бетіс" - "Спарта" Прага - 2:1

Голи: Діао, 9, Іско, 79 - Бірманчевич, 3

"Аріс" Лімасол - "Рейнджерс" - 2:1

Голи: Муссунда, 9, Бабіка, 59 - Сіма, 70

Турнірна таблиця:

Група D

"Спортинг" - "Аталанта" - 1:2

Голи: Д'єкереш, 76, пен - Скальвіні, 33, Руджері, 43

"Ракув" - "Штурм" - 0:1

Гол: Вік, 24

Турнірна таблиця:

Група E

"Ліверпуль" - "Юніон" - 2:0

Голи: Гравенберх, 44, Жота, 90+2

"Тулуза" - ЛАСК - 1:0

Гол: Суасо, 31

Турнірна таблиця:

Група F

"Вільярреал" - "Ренн" - 1:0

Гол: Серлот, 36

На 90+2-й хвилині Тер'є (Ренн) не реалізував пенальті

"Маккабі" Хайфа - "Панатінаїкос" - 0:0

Турнірна таблиця:

Група G

"Рома" - "Серветт" - 4:0

Голи: Лукаку, 21, Белотті, 46, 59, Пеллегріні, 52

"Славія" Прага - "Шериф" - 6:0

Голи: Хітіл, 4, 71, Огбу, 7, Гарананга, 39, автогол, Шранц, 47, Даудера, 58

Турнірна таблиця:

Група H

"Мольде" - "Байєр" - 1:2

Голи: Брейвік, 87 - Фрімпонг , 14, Телла, 18

"Хеккен" - "Карабах" - 0:1

Гол: Жуніньо, 70

Турнірна таблиця:

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги Європи є іспанська "Севілья". У фіналі турніру в минулому сезоні вони перемогли римську "Рому".

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