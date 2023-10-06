Перемогу "Ліверпулю" принесли голи Гравенберга і Жоти.

У четвер, 5 жовтня, відбувся поєдинок другого туру групового раунду Ліги Європи, в якому "Ліверпуль" приймав бельгійський "Рояль Юніон".

Зустріч команд проходила на знаменитому стадіоні "Енфілд" і завершилася перемогою господарів поля з рахунком 2:0.

"Червоні" відкрили рахунок в кінцівці першого тайму - на 44-й хвилині гол забив Раян Гравенберг з передачі Трента Александра-Арнольда.

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У кінцівці другого тайму підопічні Юргена Клоппа подвоїли свою перевагу - відзначився португальський вінгер Діогу Жота.

"Ліверпуль" - "Рояль Юніон" - 2:0

Голи: Гравенберх, 44, Жота, 90+2

Огляд матчу:

В іншому матчі цієї групи Французька "Тулуза" перемогла австрійський ЛАСК, кольори якого захищає українець Максим Таловєров.

"Тулуза" - "ЛАСК" - 1:0

Гол: Суасо (31)

Огляд матчу:

Після двох зіграних турів лідирує в групі "Ліверпуль", який набрав 6 очок. На другій сходинці з 4 балами йде "Тулуза". Третє місце у бельгійського клубу "Рояль Юніон" - 1 очко. ЛАСК (0 очок) займає останнє місце.

У наступному турі групового раунду Ліги Європи "Ліверпуль" зіграє проти "Тулузи", а ЛАСК зустрінеться з клубом "Рояль Юніон".

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