"Лестер" програв "Легії", а "Ліон" розгромив "Брондбю".

30 вересня пройшов другий тур групового етапу Ліги Європи.

В центральному поєдинку дня "Монако" та "Реал Сосьєдад" між собою зіграли внічию.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко допоміг "Вест Хему" обіграти віденський "Рапід". Українець вийшов у стартовому складі та зіграв 76 хвилин.

Ще один футболіст збірної України Олександр Зубков зіграв заключні 10 хвилин за "Ференцварош" в матчі проти "Бетіса". Українці Ігор Харатін та Ігор Пластун провели всі 90 хвилин за "Легію" та "Лудогорець" відповідно.

Результати матчів

Група A

"Ліон" - "Брондбю" - 3:0

"Спарта" Прага - "Рейнджерс" - 1:0

Положення команд: "Ліон" - 6 очок, "Спарта" - 4, "Брондбю" - 1, "Рейнджерс" - 0

Група B

"Штурм Грац" - ПСВ - 1:4

"Реал Сосьєдад" - "Монако" - 1:1

Положення команд: ПСВ - 4 очки, "Монако" - 4, "Реал Сосьєдад" - 2, "Штурм Грац" - 0

Група C

"Наполі" - "Спартак" (Москва) - 2:3

"Легія" - "Лестер" - 1:0

Положення команд: "Легія" - 6 очок, "Спартак" - 3, "Наполі" - 1, "Лестер" - 1

Група D

"Фенербахче" - "Олімпіакос" - 0:3

"Антверпен" - "Айнтрахт" - 0:1

Положення команд: "Олімпіакос" - 6 очок, "Айнтрахт" - 4, "Фенербахче" - 1, "Антверпен" - 0

Група E

"Лаціо" - "Локомотив" (Москва) - 2:0

"Марсель" - "Галатасарай" - 0:0

Положення команд: "Галатасарай" - 4 очки, "Лаціо" - 3, "Марсель" - 2, "Локомотив" - 1

Група F

"Лудогорець" - "Црвена Звезда" - 0:1

"Брага" - "Мідтьюлланн" - 3:1

Положення команд: "Црвена Звезда" - 6 очок, "Брага" - 3, "Лудогорець" - 1, "Мідтьюлланн" - 1

Група G

"Ференцварош" - "Бетіс" - 1:3

"Селтік" - "Баєр" - 0:4

Положення команд: "Баєр" - 6 очок, "Бетіс" - 6, "Ференцварош" - 0, "Селтік" - 0

Група Н

"Вест Хем" - "Рапід" - 2:0

"Генк" - "Динамо" (Загреб) - 0:3

Положення команд: "Вест Хем" - 6 очок, "Динамо" - 3, "Генк" - 3, "Рапід" - 0

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Ліга Європи 2021-2022: що потрібно знати

З цього сезону турнір реформовано - на груповому етапі зіграють 32 команди, а не 48, як було раніше.

Переможці груп вийдуть відразу до 1/8 фіналу, а команди, які займуть другі місця, зіграють в 1/16 фіналу з володарями третіх місць в групах Ліги чемпіонів. Команди, які займуть треті місця у своїх групах Ліги Європи, зіграють в 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Груповий етап триватиме до 9 грудня. Фінал пройде в місті "Севілья" на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в травні 2022 року.

Вперше за 14 років на груповому раунді ЛЄ Україна не представлена жодним клубом.

Автор: Артем Будрін