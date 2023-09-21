Цього сезону на стадії групового етапу Ліги Європи представників України немає.

У четвер, 21 вересня, відбудуться матчі першого туру групового раунду Ліги Європи УЄФА сезону-2023/24.

У цьому сезоні на стадії групового етапу ЛЄ немає представників України. Нагадаємо, "Дніпро-1" і "Зоря" не змогли подолати кваліфікацію турніру, програвши празькій "Славії". В рамках третього раунду чеський клуб вибив "Дніпро-1" (3:0, 1:1), а в раунді плей-офф- "Зорю" (2:0, 1:2).

Але навіть без українських команд в Лізі Європи є за ким стежити. У цьому сезоні участь в турнірі беруть ряд дуже сильних команд, таких як "Ліверпуль", "Байєр", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Брайтон", "Вест Хем" та інші.

Відео дня

Ліга Європи: розклад матчів 1-го туру

19:45 "Байєр" (Німеччина) - "Хекен" (Швеція)

19:45 "Карабах" (Азербайджан) - "Мольде" (Норвегія)

19:45 ЛАСК (Австрія) - "Ліверпуль" (Англія)

19:45 "Панатінаїкос" (Греція) - "Вільярреал" (Іспанія)

19:45 "Ренн" (Франція) - "Маккабі" Хайфа (Ізраїль)

19:45 "Рояль Уніон" (Бельгія) - "Тулуза" (Франція)

19:45 "Серветт" (Швейцарія) - "Славія" Прага (Чехія)

19:45 "Шериф" (Молдова) - "Рома" (Італія)

22:00 "Аталанта" (Італія) - "Ракув" (Польща)

22:00 "Аякс" (Нідерланди) - "Марсель" (Франція)

22:00 "Брайтон" (Англія) - АЕК (Греція)

22:00 "Вест Хем" (Англія) - "Бачка-Топола" (Сербія)

22:00 "Олімпіакос" (Греція) - "Фрайбург" (Німеччина)

22:00 "Рейнджерс" (Шотландія) - "Бетіс" (Іспанія)

22:00 "Спарта" Прага (Чехія) - "Аріс" (Кіпр)

22:00 "Штурм" (Австрія) - "Спортинг" (Португалія)

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги Європи є іспанська "Севілья". У фіналі турніру в минулому сезоні вони перемогли римську "Рому".

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