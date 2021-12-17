Тренер Шотландії збирається тричі обіграти Україну, у Вірменії вважають команду Петракова фаворитом.

16 грудня відбулося жеребкування третього розіграшу Ліги націй УЄФА, який пройде в 2022-2023 роках.

За результатами жеребкування збірна України в Лізі В здобула в суперники Шотландію, Ірландію та Вірменію.

Наставники суперників національної збірної України по групі по-різному відреагували на результати жеребкування. Так тренер збірної Вірменії вважає Україну фаворитом групи, в той час як головний тренер шотландської збірної планує обіграти команду Олександра Петракова в трьох іграх. Нагадаємо, Шотландія також є суперником України у плей-офф відбору на ЧС-2022.

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк:

"Коли ви берете участь у жеребкуванні з командами приблизно одного рівня, то завжди очікуєте важких суперників. І ось, що ми отримали. Це хороше жеребкування.

Читайте такожЛіга націй УЄФА: Петраков оцінив підсумки жеребкування для збірної УкраїниІгри проти Ірландії завжди будуть цікаві для вболівальників, і, сподіваюся, вони пройдуть з великою кількістю глядачів на обох стадіонах. Україна стала нашим суперником по плей-офф відбору чемпіонату світу. До початку Ліги Націй ми будемо добре знати українців, адже вже зіграємо з ними. Сподіваюся, ми знайдемо спосіб перемогти їх тричі.

Вірменія - новий для нас суперник. Шотландія не грала з нею раніше. Вірмени поки демонструють непогані результати. Вони перемогли Румунію та Ісландію, тому це гідна команда", - наводить слова Кларка офіційний сайт Шотландської Футбольної асоціації.

Головний тренер збірної Вірменії Хоакін Капарос:

"Ми знаходимося в дуже сильній групі, де є команда, яка в минулому році грала в дивізіоні А. те, що ми будемо змагатися з такими командами, означає, що ми в якійсь мірі просунулися і маємо відповідний рівень.

Суперники - фізично добре підготовлені команди, у яких є багато гравців з хорошими якостями. Ми повинні намагатися бути конкурентоспроможними - боротися за перемогу в кожній грі.

Україна - фаворит групи, але Ірландія і Шотландія - також досвідчені і кваліфіковані команди", - сказав Капаррос в інтерв'ю ФФА.

Головний тренер збірної Ірландії Стівен Кенні:

"Ми були в третьому кошику при жеребкуванні. Люди не чекають, що ми очолимо групу проти команд, які брали участь у чемпіонаті Європи. Але це, безумовно, буде нашою метою. Ми збираємося брати участь у змаганнях, щоб виграти матчі і досягти успіху в цьому турнірі. Без сумнівів, це наша мета.

Моє перше враження - це дійсно конкурентоспроможна група. Вихід України до чвертьфіналу Євро був хорошим досягненням, Шотландія виграла свої останні шість ігор, Вірменія випередила Ісландію у своїй групі. Це буде дуже, дуже конкурентоспроможна група. Я думаю, що всі команди здатні відбирати очки один у одного, так що з нашої точки зору це дійсно цікаво", - наводить слова Кенні офіційний сайт Федерації футболу Ірландії.

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За підсумками дебютного розіграшу турніру (2018-2019) збірна України зуміла піднятися з Ліги в в Лігу а, посівши перше місце в групі з Чехією та Словаччиною.

У сезоні 2020-2021 Україна повернулася в Дивізіон в через скандальну технічну поразку від швейцарців за матч заключного туру, який не відбувся після того, як головний лікар Люцерна закрив збірну України в повному складі на карантин у Швейцарії. Матч скасували, а УЄФА зарахував технічну поразку української збірної. Апеляція УАФ була відхилена.

Збірна України, у якої було 6 очок, в підсумку посіла останнє місце в групі з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією. Швейцарці, завдяки технічній перемозі обійшли українців, посівши третє місце з 6 очками.

Автор: Володимир Медяник