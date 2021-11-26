Підопічні Олександра Петракова отримали непростого суперника в плей-офф відбору на ЧС-2022.

У п'ятницю, 26 листопада, в Цюріху відбулося жеребкування плей-офф європейської кваліфікації ЧС-2022.

За підсумками жеребкування суперником національної збірної України у півфіналі стане Шотландія.

У разі проходу у фінал, підопічні Олександра Петракова зіграють проти переможця пари Уельс - Австрія.

Жеребкуванням визначено, що збірна України гратиме і у півфіналі на виїзді, і у фіналі плей-офф також, якщо туди проб'ється. Плей-офф проходитиме у форматі одноматчевих протистоянь.

Читайте такожПлей-офф кваліфікації ЧС-2022: результати жеребкування стикових матчівНагадаємо, за право виступити на мундіалі ще борються 12 європейських збірних, серед яких і Україна. Ці команди розіграють між собою три путівки в Катар. Спершу буде півфінал з шістьма парами збірних, а потім фінал з трьома парами, переможці яких і поїдуть в Катар.

Збірна України за підсумками групового етапу кваліфікації ЧС-2022 посіла друге місце в групі слідом за Францією і потрапила в шістку несіяних команд.

Відзначимо, що при жеребкуванні УЄФА розводить збірні України і Росії, вони не можуть грати між собою.

Плей-офф кваліфікації ЧС-2022: як і коли він проходитиме

Півфінали пройдуть на полях сіяних команд. У фіналах господарів визначать жеребом.

Півфінали заплановані на 24-25 березня, фінали - 28-29 березня.

Автор: Володимир Медяник