16 грудня відбулося жеребкування третього розіграшу Ліги націй УЄФА, який пройде в 2022-2023 роках.
За результатами жеребкування збірна України в Лізі В здобула в суперники Шотландію, Ірландію та Вірменію.
Згідно з календарем УЄФА, збірна України стартує в турнірі виїзними зустрічами з Ірландією і Шотландією, які заплановані на 4 і 7 червня 2022 року відповідно.
Завершиться турнір для підопічних Олександра Петракова 26 вересня домашнім поєдинком з Шотландією.
Календар матчів збірної України:
4 червня
Ірландія - Україна
7 червня
Шотландія - Україна
11 червня
Україна - Вірменія
14 червня
Україна - Ірландія
23 вересня
Вірменія - Україна
26 вересня
Україна - Шотландія
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- За підсумками дебютного розіграшу турніру (2018-2019) збірна України зуміла піднятися з Ліги В в Лігу А, посівши перше місце в групі з Чехією та Словаччиною.
- У сезоні 2020-2021 Україна повернулася в Дивізіон В через скандальну технічну поразку від швейцарців за матч заключного туру, який не відбувся після того, як головний лікар Люцерна закрив збірну України в повному складі на карантин у Швейцарії. Матч скасували, а УЄФА зарахував технічну поразку української збірної. Апеляція УАФ була відхилена.
- Збірна України, у якої було 6 очок, в підсумку посіла останнє місце в групі з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією. Швейцарці, завдяки технічній перемозі обійшли українців, посівши третє місце з 6 очками.