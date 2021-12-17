Ліга націй: став відомий календар матчів збірної України

Перші дві гри в Лізі націй підопічні Петракова проведуть в гостях.

16 грудня відбулося жеребкування третього розіграшу Ліги націй УЄФА, який пройде в 2022-2023 роках. За результатами жеребкування збірна України в Лізі В здобула в суперники Шотландію, Ірландію та Вірменію. Згідно з календарем УЄФА, збірна України стартує в турнірі виїзними зустрічами з Ірландією і Шотландією, які заплановані на 4 і 7 червня 2022 року відповідно. Завершиться турнір для підопічних Олександра Петракова 26 вересня домашнім поєдинком з Шотландією. Календар матчів збірної України: 4 червня Ірландія - Україна 7 червня Шотландія - Україна 11 червня Україна - Вірменія 14 червня Україна - Ірландія 23 вересня Вірменія - Україна 26 вересня Україна - Шотландія Читайте також Ліга націй: як відреагували на результати жеребкування наставники суперників збірної України Збірна України в Лізі націй: що було раніше За підсумками дебютного розіграшу турніру (2018-2019) збірна України зуміла піднятися з Ліги В в Лігу А, посівши перше місце в групі з Чехією та Словаччиною.

У сезоні 2020-2021 Україна повернулася в Дивізіон В через скандальну технічну поразку від швейцарців за матч заключного туру, який не відбувся після того, як головний лікар Люцерна закрив збірну України в повному складі на карантин у Швейцарії. Матч скасували, а УЄФА зарахував технічну поразку української збірної. Апеляція УАФ була відхилена.

Збірна України, у якої було 6 очок, в підсумку посіла останнє місце в групі з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією. Швейцарці, завдяки технічній перемозі обійшли українців, посівши третє місце з 6 очками. Автор: Володимир Медяник

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