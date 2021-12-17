Україна стартує в Лізі націй матчем проти Ірландії / фото REUTERS

16 грудня відбулося жеребкування третього розіграшу Ліги націй УЄФА, який пройде в 2022-2023 роках.

За результатами жеребкування збірна України в Лізі В здобула в суперники Шотландію, Ірландію та Вірменію.

Згідно з календарем УЄФА, збірна України стартує в турнірі виїзними зустрічами з Ірландією і Шотландією, які заплановані на 4 і 7 червня 2022 року відповідно.

Завершиться турнір для підопічних Олександра Петракова 26 вересня домашнім поєдинком з Шотландією.

Календар матчів збірної України:

4 червня

Ірландія - Україна

7 червня

Шотландія - Україна

11 червня

Україна - Вірменія

14 червня

Україна - Ірландія

23 вересня

Вірменія - Україна

26 вересня

Україна - Шотландія

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  • За підсумками дебютного розіграшу турніру (2018-2019) збірна України зуміла піднятися з Ліги В в Лігу А, посівши перше місце в групі з Чехією та Словаччиною.
  • У сезоні 2020-2021 Україна повернулася в Дивізіон В через скандальну технічну поразку від швейцарців за матч заключного туру, який не відбувся після того, як головний лікар Люцерна закрив збірну України в повному складі на карантин у Швейцарії. Матч скасували, а УЄФА зарахував технічну поразку української збірної. Апеляція УАФ була відхилена.
  • Збірна України, у якої було 6 очок, в підсумку посіла останнє місце в групі з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією. Швейцарці, завдяки технічній перемозі обійшли українців, посівши третє місце з 6 очками.

Автор: Володимир Медяник