Зоря зіграє в Лізі конференцій / фото ФК Зоря
Стало відомо розклад матчів луганської "Зорі" на груповому етапі нового турніру УЄФА - Ліги конференцій.
Про це повідомляється на сторінці "Зорі" в Facebook.
Календар матчів "Зорі"
16 вересня, 22.00
"Буде-Глімт" - "Зоря"
30 вересня, 19.45
"Зоря" - "Рома"
21 жовтня, 22.00
ЦСКА Софія - "Зоря"
4 листопада, 19.45
"Зоря" - ЦСКА Софія
25 листопада, 22.00
"Рома" - "Зоря"
9 грудня, 19.45
"Зоря" - "Буде-Глімт"
Нагадаємо, "Зоря" потрапила в Лігу конференцій, не зумівши подолати кваліфікацію в Лізі Європи.
Ліга конференцій 2021-2022: що потрібно знати
- На груповому етапі виступлять 32 команди (вісім груп по чотири команди).
- Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться команди, які зайняли другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.
- Потім традиційно відбудуться стадії 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.
- Старт турніру відбудеться 16 вересня. Фінал запланований на 25 травня в столиці Албанії - Тирані.