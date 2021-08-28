Ліга конференцій: став відомий календар матчів Зорі на груповому етапі

Луганський клуб стартує поєдинком у Норвегії.

Стало відомо розклад матчів луганської "Зорі" на груповому етапі нового турніру УЄФА - Ліги конференцій. Про це повідомляється на сторінці "Зорі" в Facebook. Календар матчів "Зорі" 16 вересня, 22.00 "Буде-Глімт" - "Зоря" 30 вересня, 19.45 "Зоря" - "Рома" 21 жовтня, 22.00 ЦСКА Софія - "Зоря" 4 листопада, 19.45 "Зоря" - ЦСКА Софія 25 листопада, 22.00 "Рома" - "Зоря" 9 грудня, 19.45 "Зоря" - "Буде-Глімт" Нагадаємо, "Зоря" потрапила в Лігу конференцій, не зумівши подолати кваліфікацію в Лізі Європи. Ліга конференцій 2021-2022: що потрібно знати На груповому етапі виступлять 32 команди (вісім груп по чотири команди).

Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться команди, які зайняли другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.

Потім традиційно відбудуться стадії 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.

Старт турніру відбудеться 16 вересня. Фінал запланований на 25 травня в столиці Албанії - Тирані. Автор: Антон Дудар

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