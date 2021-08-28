Зоря зіграє в Лізі конференцій / фото ФК Зоря

Стало відомо розклад матчів луганської "Зорі" на груповому етапі нового турніру УЄФА - Ліги конференцій.

Про це повідомляється на сторінці "Зорі" в Facebook.

Календар матчів "Зорі"

16 вересня, 22.00

"Буде-Глімт" - "Зоря"

30 вересня, 19.45

"Зоря" - "Рома"

21 жовтня, 22.00

ЦСКА Софія - "Зоря"

4 листопада, 19.45

"Зоря" - ЦСКА Софія

25 листопада, 22.00

"Рома" - "Зоря"

9 грудня, 19.45

"Зоря" - "Буде-Глімт"

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Нагадаємо, "Зоря" потрапила в Лігу конференцій, не зумівши подолати кваліфікацію в Лізі Європи.

Ліга конференцій 2021-2022: що потрібно знати

  • На груповому етапі виступлять 32 команди (вісім груп по чотири команди).
  • Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться команди, які зайняли другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.
  • Потім традиційно відбудуться стадії 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.
  • Старт турніру відбудеться 16 вересня. Фінал запланований на 25 травня в столиці Албанії - Тирані.

Автор: Антон Дудар