З ким зіграє Зоря: результати жеребкування групового етапу Ліги конференцій УЄФА

Луганська "Зоря" потрапила на "Рому", яку тренує Жозе Моурінью.

У Стамбулі пройшло жеребкування групового етапу Ліги конференцій УЄФА 2021-2022. За підсумками жеребкування 32 команди були розбиті на вісім груп. Луганська "Зоря" - перша українська команда, яка візьме участь в новоствореному турнірі УЄФА. Результати жеребкування групового етапу Ліги конференцій УЄФА Група A: ЛАСК (Австрія), "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль), "Алашкерт" (Вірменія), ХІК (Фінляндія) Група B: "Гент" (Бельгія), "Партизан" (Сербія), "Флора" (Естонія), "Анортосіс" (Кіпр) Група C: "Рома" (Італія), "ЗОРЯ" (Україна), ЦСКА Софія (Болгарія), "Буде-Глімт" (Норвегія) Група D: АЗ Алкмар (Нідерланди), "ЧФР Клуж" (Румунія), "Яблонець" (Чехія), "Раннерс" (Данія) Група E: "Славія" Прага (Чехія), "Феєнорд" (Нідерланди), "Уніон" Берлін (Німеччина), "Маккабі" Хайфа (Ізраїль) Група F: "Копенгаген" (Данія), "ПАОК" (Греція), "Слован" Братислава (Словаччина), "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) Група G: "Тоттенхем" (Англія), "Ренн" (Франція), "Вітесс" (Нідерланди), "Мура" (Словенія) Група H: "Базель" (Швейцарія), "Карабах" (Азербайджан), "Кайрат" (Казахстан), "Омонія" (Кіпр) Читайте також Ліга Європи: результати жеребкування групового етапу (фото) Ліга конференцій 2021-2022: що потрібно знати На груповому етапі виступлять 32 команди (вісім груп по чотири команди).

Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-оф. У ньому зустрінуться другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.

Потім традиційно відбудуться стадії 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.

Старт турніру відбудеться 16 вересня. Фінал запланований на 25 травня в столиці Албанії - Тирані. Автор: Артем Будрін

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