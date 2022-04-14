Боротьбу за трофей продовжує український півзахисник Олександр Зінченко.

12 і 13 квітня були зіграні поєдинки у відповідь в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів і таким чином визначилися 4 півфіналіста найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу

"Манчестер Сіті" - "Реал" Мадрид

"Ліверпуль" - "Вільяреал"

Нагадаємо, на шляху до півфіналу ЛЧ мадридський "Реал" здолав за сумою двох матчів лондонський "Челсі". Перший матч у Лондоні завершився перемогою "вершкових" з рахунком 3:1, а в Мадриді з рахунком 3:2 виграли "сині".

Головною сенсацією 1/4 фіналу ЛЧ стала перемога іспанського "Вільярреала" над "Баварією". Команда Унаї Емері виграла перший матч на своєму полі з рахунком 1:0, а в Мюнхені гра завершилася внічию 1:1.

Англійський "Ліверпуль" на шляху до півфіналу ЛЧ здолав "Бенфіку" українського нападника Романа Яремчука. Перший матч у Португалії завершився перемогою "Ліверпуля" з рахунком 3:1, а в Англії команди влаштували справжню гольову феєрію - гра завершилася з рахунком 3:3.

"Манчестер Сіті" в 1/4 фіналу виявився сильнішим за сумою двох матчів за мадридський "Атлетіко". Перша гра в Англії завершилася перемогою "городян" з рахунком 1:0. У Мадриді команди зіграли внічию 0:0.

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