12 і 13 квітня були зіграні поєдинки у відповідь в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів і таким чином визначилися 4 півфіналіста найпрестижнішого клубного турніру Європи.
Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу
"Манчестер Сіті" - "Реал" Мадрид
"Ліверпуль" - "Вільяреал"
Нагадаємо, на шляху до півфіналу ЛЧ мадридський "Реал" здолав за сумою двох матчів лондонський "Челсі". Перший матч у Лондоні завершився перемогою "вершкових" з рахунком 3:1, а в Мадриді з рахунком 3:2 виграли "сині".
Головною сенсацією 1/4 фіналу ЛЧ стала перемога іспанського "Вільярреала" над "Баварією". Команда Унаї Емері виграла перший матч на своєму полі з рахунком 1:0, а в Мюнхені гра завершилася внічию 1:1.
Англійський "Ліверпуль" на шляху до півфіналу ЛЧ здолав "Бенфіку" українського нападника Романа Яремчука. Перший матч у Португалії завершився перемогою "Ліверпуля" з рахунком 3:1, а в Англії команди влаштували справжню гольову феєрію - гра завершилася з рахунком 3:3.
"Манчестер Сіті" в 1/4 фіналу виявився сильнішим за сумою двох матчів за мадридський "Атлетіко". Перша гра в Англії завершилася перемогою "городян" з рахунком 1:0. У Мадриді команди зіграли внічию 0:0.
Ліга чемпіонів 2021-2022: головне
- Груповий етап Ліги чемпіонів тривав з 14 вересня по 8 грудня. У плей-офф турніру вийшли по дві кращі команди з кожної групи.
- "Шахтар" і "Динамо" у своїх групах достроково стали останніми.
- "Челсі" - чинний володар трофею.
- Півфінали відбудуться 26-27 квітня і 3-4 травня. Фінал буде зіграний 28 травня в Парижі.
- Спочатку фінал ЛЧ повинен був прийняти Санк-Петербург, але через військову агресію РФ УЄФА позбавив Росію права прийняти фінал турніру. Крім того всі російські клуби і збірна були відсторонені від ігор під егідою ФІФА та УЄФА.