Український форвард Роман Яремчук забив гол "Ліверпулю" на "Енфілді".

13 квітня відбувся матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому португальська "Бенфіка" протистояла "Ліверпулю". Гра проходила на стадіоні "Енфілд" і завершилася внічию 3:3.

Рахунок у грі відкрив на 21-й хвилині захисник "Ліверпуля" Ібраїм Конате. На 32-й хвилині Рамушу вдалося зрівняти рахунок.

На початку другого тайму "червоні" отримали перевагу в два м'ячі - дублем відзначився бразильський нападник Роберто Фірміно. Однак голи українського форварда Романа Яремчука та уругвайця Дарвіна Нуньєса відновили паритет.

"Ліверпуль" - "Бенфіка" - 3:3

Голи: Конате, 21, Фірміно, 56, 65 - Рамуш, 32, Яремчук, 73, Нуньєс, 82

"Ліверпуль": Аліссон, Гомес, Матіп, Конате, Цимікас, Мілнер (Алькантара, 58), Хендерсон (Фабіньо, 58), Кейта, Діас (Мане, 66), Жота (Салах, 57), Фірміно (Орігі, 90)

"Бенфіка": Влаходімос, Жуніор, Отаменді, Вертонген, Грімальдо, Таарабт (Жоау Маріу, 66), Вайгль, Евертон (Алмейда, 90), Рамуш (Бернардо, 78), Гонсалвеш (Яремчук, 46), Нуньєс

Огляд матчу:

Зазначимо, що гол Яремчука у ворота "Ліверпуля" став третім у нинішній Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, в першому поєдинку "Бенфіка" поступилася "Ліверпулю" з рахунком 3:1, що і вивело в півфінал команду Юргена Клоппа.

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