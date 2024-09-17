Україну в Лізі Чемпіонів представлятиме донецький "Шахтар".

17 вересня стартує Ліга Чемпіонів УЄФА. Турнір вперше пройде в оновленому форматі.

Так, головною відмінністю оновленого турніру є те, що тепер Ліга Чемпіонів фактично не має групового етапу. Оскільки звичні всім групи скасували. Тепер кожна команда-учасниця має зіграти вісім ігор з різними суперниками – чотири вдома і чотири на виїзді. Результати фіксуються в загальній групі з усіх 36 команд, де й визначаються кінцеві учасники раунду плей-оф.

Так, 8 перших команд рейтингу потрапляють напряму до 1/8. Натомість команди, які посіли з 9 по 24 сходину – виходять до раунду на вибування, де позмагаються у двоматчевому форматі за вихід до 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів. Ще один важливий момент – відтепер команди з Ліги Чемпіонів не можуть потрапити до Ліги Європи, як це було раніше. Всі команди, які посіли з 24 по 36 місце покидають єврокубковий сезон.

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Однією з причин, чому ввели новий формат Ліги Чемпіонів полягає в тому, що самих матчів тепер стане більше – якщо раніше протягом сезону проходило 125 поєдинків, то зараз ця кількість зросла до 189. Крім того, збільшиться кількість матчів "топових" команд. Якщо раніше вони частіше зустрічалися на етапі плей-оф, то зараз вже на початковому етапі той же "ПСЖ" зіграє і з "Баварією" і з "Манчестер Сіті".

Українські клуби в Лізі Чемпіонів

Нагадаємо, що єдиним представником Ліги Чемпіонів від України цьогоріч виступить донецький "Шахтар". Вже 18 вересня він проведе перший поєдинок в ЛЧ проти "Болоньї". Серед інших суперників гірників – "Баварія", "Боруссія" Дортмунд, "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз", "ПСВ" та "Брест".

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