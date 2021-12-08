"Атлетіко" пробився в плей-оф, "Реал" обіграв "Інтер", "Ліверпуль" та "Аякс" набрали максимальну кількість очок.

7 грудня відбулися вісім матчів 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Шахтар" у заключному турі приймав "Шериф" і упустив перемогу у зустрічі на останніх секундах.

Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "Манчестер Сіті" на матч проти "РБ Лейпциг" і відзначився гольовою передачею.

За підсумками ігрового дня список учасників плей-оф доповнив мадридський "Атлетіко", який переміг "Порту" в божевільному матчі з трьома вилученнями.

Результати матчів

Група А

"РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті" - 2:1

Голи: Собослаї, 24, Андре Сілва, 71 - Марез, 76

ПСЖ - "Брюгге" - 4:1

Голи: Мбаппе, 2, 7, Мессі, 38, 76 (з пенальті) - Рітс, 68

Підсумкове положення команд: "Ман Сіті" - 12 очок, ПСЖ - 11, "РБ Лейпциг" - 7, "Брюгге" - 4

Група В

"Порту" - "Атлетико" - 1:3

Голи: Олівейра, 90+6 (з пенальті) - Грізманн, 56, Корреа, 90, де Пауль, 90+2

"Мілан" - "Ліверпуль" - 1:2

Голи: Томорі, 29 - Салах, 36, Орігі, 55

Підсумкове положення команд: "Ліверпуль" - 18 очок, "Атлетіко" - 7, "Порту" - 5, "Мілан" - 4

Група С

"Боруссія" Д- "Бешикташ" - 5:0

Голи: Мален, 29, Ройс, 45+2 (з пенальті), 53, Холанд, 68, 81

"Аякс" - "Спортинг" - 4:2

Голи: Алле, 8 (з пенальті), Антоні, 42, Нерес, 58, Бергейс, 62 - Нуну Сантуш, 22, Бруно Вінісіус, 78

Підсумкове положення команд: "Аякс" - 18 очок, "Спортінг" - 9, "Боруссія" Д - 9, "Бешикташ" - 0

Група D

"Шахтар" - "Шериф" - 1:1

Голи: Фернандо, 42 - Ніколов, 90+3

"Реал" - "Інтер" - 2:0

Голи: Кроос, 17, Асенсіо, 79

Підсумкове положення команд: "Реал" - 15 очок, "Інтер" - 10, "Шериф" - 7, "Шахтар" - 2

Ліга чемпіонів 2021-2022: що потрібно знати

Груповий раунд Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно грають один проти одного вдома і на виїзді.

У плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 13 грудня.

Автор: Антон Дудар