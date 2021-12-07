"Гірники" завершили груповий етап Ліги чемпіонів без перемог.

У рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" у Києві приймав "Шериф" Юрія Вернидуба. Зустріч завершилася внічию.

У першому таймі "Шахтар" створив ряд небезпечних моментів, але забив лише раз. На 42-й хвилині матчу Сергій Кривцов зробив закид у штрафну на Фернандо, який розвернувся і проштовхнув м'яч повз голкіпера.

Крім того, двічі "Шериф" рятував каркас воріт. Після удару "на виконання" від Манора Соломона м'яч влучив у хрестовину, а після пострілу Додо - у поперечину. У Соломона було ще два хороших моменти забити, але він не влучав у площину воріт.

Після перерви "Шахтар" переважно контролював ситуацію на полі. Пару непоганих моментів було у Тете, забивати міг також Михайло Мудрик. А у гостей досить близький до голу був Бруно, але його удару трохи не вистачило точності.

Наприкінці матчу Роберто Де Дзербі дав можливість дебютувати на груповому етапі Ліги чемпіонів третьому голкіперу "Шахтаря" Олексію Шевченку.

"Шериф "в кінцівці притиснув "Шахтар" і на останніх секундах все-таки зумів зрівняти рахунок у матчі.

"Шахтар" - "Шериф" - 1:1

Голи: Фернандо, 42 - Ніколов, 90+3

"Шахтар": Пятов (Шевченко, 86), Додо, Кривцов, Бондар, Корнієнко (Ісмаїлі, 67), Маркос Антоніо, Бондаренко (Майкон, 67), Судаков (Тете, 46), Марлос, Соломон, Фернандо (Мудрик, 46)

"Шериф": Атанасіадіс, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Крістіано, Тілль, Коловос (Ніколов, 46), Аддо, Траоре, Бруно, Янсане

Попередження: Фернандо, Мудрик - Аддо

Відеоогляд матчу

Відео голів

Шахтар - Шериф: підсумки матчу

"Шахтар" не зумів здобути першу перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022 і першу перемогу в ЛЧ під керівництвом Роберто Де Дзербі.

Фернандо забив другий гол на груповому етапі ЛЧ 2021-2022. Тільки він забивав у "гірників" в поточному розіграші ЛЧ.

"Шахтар" з 2 набраними очками залишився на останньому місці в своїй групі, а "Шериф" (7 очок) навесні зіграє в плей-оф Ліги Європи.

"Шахтар" не зумів взяти реванш у "Шерифа" за поразку в першому колі (0:2).

Автор: Антон Дудар