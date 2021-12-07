Українець зробив першу результативну дію за "Ман Сіті" в цьому сезоні.

Півзахисник збірної України Олександр Зічненко відзначився гольовою передачею в матчі 6-го туру групового Ліги чемпіонів "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті".

Зінченко вийшов на поле з перших хвилин і відіграв весь матч.

На 76-й хвилині зустрічі за рахунку 0:2 для "Сіті" він прострілив на дальню штангу на Ріяда Мареза, який замкнув передачу.

Це перша результативна дія для Зінченка у складі "Ман Сіті" цього сезону.

Англійський клуб у підсумку зазнав поразки з рахунком 1:2.

Портал WhoScored за цей матч поставив Зінченку оцінку 7,1 - найвищий бал серед усіх гравців "Ман Сіті" поряд з Кевіном де Брюйне.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" в 2016 році, але спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

Влітку 2018 року Зінченка намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.

У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.

У складі "Сіті" Зінченко тричі став чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії та Суперкубок Англії.

У сезоні 2020-2021 Зінченко вийшов з "Ман Сіті" у фінал Ліги чемпіонів, де "городяни" програли "Челсі". При цьому за підсумками обох півфінальних матчів він потрапляв до символічної збірної тижня в ЛЧ, а вболівальники розхвалили українця.

У минулому сезоні на рахунку українця 2 асисти в 32 матчах за "Сіті" у всіх турнірах. У поточному сезоні Зінченко провів за "городян" лише сім матчів - деякий час він був травмований.

Контракт українського футболіста з "городянами" діє до 2024 року.

Автор: Антон Дудар