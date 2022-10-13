У середу, 12 жовтня, в Лізі чемпіонів УЄФА були зіграні поєдинки четвертого туру групового етапу в групах A, B, C і D.
Група А
У групі А "Наполі" у видовищному поєдинку обіграв "Аякс" і забезпечив собі місце в 1/8 фіналу лігі чемпіонів. В іншому матчі цієї групи "Ліверпуль" завдав нищівної поразки шотландському "Рейнджерс".
"Наполі" - "Аякс" - 4:2
Голи: Лосано, 4, Распадорі, 16, Кварацхелія, 62 (пен.), Осімхен, 90 - Классен, 49, Бергвейн, 83 (пен.)
"Наполі": Мерет, Ді Лоренцо, Кім, Жуан Жезус, Олівейра, Ангісса (Ндомбеле, 49), Лоботка, Зеліньскі (Гаетано, 89), Лосано (Політано, 77), Распадорі (Осімхен, 50), Кварацхелія (Ельмас, 77)
"Аякс": Пасвер, Санчес (Баас, 65), Тімбер, Блінд, Бессі, Классен, Альварес, Тейлор (Грілліч, 64), Бергейс (Консейсау, 84), Кудус (Броббі, 65), Бергвейн (Окампос, 84)
Попередження: Жуан Жезус, Осімхен, Політано - Тейлор, Санчес, Альварес, Тімбер, Бессі, Бергвейн
"Рейнджерс" - "Ліверпуль" - 1:7
Голи: Арфілд, 17 - Фірміно, 24, 55, Нуньєс, 66, Салах, 76, 80, 81, Елліотт 87
"Рейнджерс": Макгрегор, Таверньє, Голдсон (Кінг, 46), Бен Девіс, Барішіч, Джек (Стівен Девіс, 61), Ландстрем, Сакала (Матондо, 76), Арфілд, Кент (Райт, 77), Чолак (Морелос, 76)
"Ліверпуль": Аліссон, Гомес, Конате (Мілнер, 79), ван Дейк, Цимікас (Робертсон, 68), Елліотт, Хендерсон (Тьяго, 67), Фабіньо, Карвалью, Фірміно (Жота, 73), Нуньєс (Салах, 69)
Попередження: Гомес, 90
Турнірна таблиця групи А
Група В
У групі в мадридський "Атлетіко" не зміг у рідних стінах обіграти "Брюгге" українців Романа Яремчука та Едуарда Соболя, а німецький "Байєр" з розгромним рахунком програв на своєму полі "Порту".
Після цього туру "Брюгге" з десятьма очками закріпився на першому місці в групі і гарантував собі місце в плей-офф Ліги чемпіонів. "Атлетіко" з чотирма балами йде другим. "Порту" і "Байєр" мають по три пункти і очний матч в запасі.
"Атлетіко" - "Брюгге" - 0:0
"Атлетіко": Облак, Моліна, Савіч, Хіменес, Рейнілду, Сауль (Матеус Кунья, 73), Коке (де Пауль, 60), Кондогбіа, Лемар (Мората, 60), Грізманн (Вітцель, 79), Корреа (Карраско, 60)
"Брюгге": Міньоле, Одоі, Мехеле, Сілла, Ванакен, Нільсен, Нвадіке, Б'юкенен (Мата, 84), Ольсен (Мейєр, 50), Сова, Жуджла (Баланта, 73)
Попередження: Б'юкенен, 44, Савич, 45, Сова, 45, Ванакен, 46, Кондогбіа, 80, Міньоле, 90
Видалення: Сова, 82
"Байєр" - "Порту" - 0:3
Голи: Галено, 6, Таремі, 53 (пен), 64 (пен)
Турнірна таблиця групи В
Група С
У групі з "Баварія" впевнено розібралася з "Вікторією" на виїзді і забезпечила собі місце в плей-офф турніру. "Барселона" на своєму полі не змогла обіграти міланський "Інтер" і ризикує відправитися в Лігу Європи в другому сезоні поспіль.
"Вікторія" Пльзень - "Баварія" - 2:4
Голи: Влканова, 62, Клімент, 75 - Мане, 10, Мюллер, 14, Горецка, 25, 35
"Вікторія": Станек, Гавел (Голик, 46), Гейда, Тижани, Емелка (Перніца, 46), Калвах, Буха, Копіц (Ірка, 25), Влканова (Піларж, 81), Москера, Хорі (Клімент, 46)
"Баварія": Ульрайх, Мазрауі, Павар, Упамекано (Ваннер, 70), Станішич, Кімміх, Горецка (Гравенберх, 56), Коман (Чупо-Мотинг, 46), Сане (Забітцер, 70), Мане, Мюллер (Тель, 28)
Попередження: Москера, 78 - Мазрауі, 64, Забітцер, 90
"Барселона" - "Інтер" - 3:3
Голи: Дембеле, 40, Левандовскі, 82, 90+2 - Барелла, 50, Мартінес, 63, Госенс, 89.
"Барселона": Тер Штеген, Роберто (Кессьє, 72), Піке, Гарсія, Алонсо (Бальде, 72), Гаві (Торрес, 82), Бускетс (Де Йонг, 64), Педрі, Дембеле, Левандовскі, Рафінья (Фаті, 64)
"Інтер": Онана, Шкриньяр, Де Врей, Бастоні (Ачербі, 85), Думфріс, Барелла (Асллані, 85), Чалханоглу (Госенс, 76), Мхітарян, Дімарко (Дарміан, 67), Мартінес, Джеко (Белланова, 76)
Попередження: Дембеле - Мартінес, Де Врей, Мхітарян
Турнірна таблиця групи С
Група D
У групі D в 4-му турі французький "Марсель" переміг у гостях "Спортінг" і вийшов на друге місце в турнірній таблиці. "Тоттенхем" розібрався з німецьким "Айнтрахтом" і займає першу позицію в квартеті.
"Тоттенхем" - "Айнтрахт" Ф - 3:2
Голи: Сон, 19, 36, Кейн, 28 (пен.) - Камада, 14, Аліду, 87
"Спортинг" - "Марсель" - 0:2
Голи: Гендузі, 20 (пен), Алексіс Санчес, 30
Турнірна таблиця групи D
Відео усіх голів ігрового дня:
Наступні зустрічі Ліги чемпіонів відбудуться 25 жовтня. Чинним переможцем турніру є мадридський "Реал".