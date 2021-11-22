Мірча Луческу впевнений, що "Баварія" захоче виграти в Києві.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу прокоментував майбутню зустріч з "Баварією" у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Румунського тренера цитує dynamo.kiev.ua.

Луческу відповів на питання, чому з "Баварією" так складно грати:

"Тут багато факторів. І сила команди, і традиції, імідж клубу в Європі і світі, і здобуті титули. Все це чинить тиск як на суперника, так і на арбітрів. Взяти хоча б наш перший матч з "Баварією" в цій Лізі чемпіонів: ми добре грали до пенальті, після чого все, звичайно, змінилося. Але не кожній команді дадуть такий пенальті, як той, що призначили в наші ворота в Мюнхені. Такі клуби завжди апріорі перебувають у дещо привілейованому становищі".

"У такій ситуації завжди прошу своїх футболістів грати з високо піднятою головою і грати так, щоб після матчу бути задоволеним своїми діями на полі", - додав румун.

Відповідаючи на питання про те, як він мотивуватиме гравців на матч з "Баварією", Луческу сказав:

"Про яку мотивацію може йти мова? Ми граємо в Лізі чемпіонів проти "Баварії". Цим все сказано".

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Також Луческу пояснив, чому "Баварія" буде мотивованою на гру, незважаючи на те, що вже вийшла в плей-оф ЛЧ:

"Ми граємо проти німців. А гра коштує 3 мільйони євро. Як ви думаєте, чи захоче "Баварія" виграти?",- сказав румунський фахівець, маючи на увазі те, що кожна перемога в матчі групового етапу ЛЧ приносить клубам 2,8 мільйона євро від УЄФА.

Крім того, Луческу прокоментував нещодавню поразку "Баварії" від "Аугсубурга" в Бундеслізі:

"У всіх команд з Ліги чемпіонів були проблеми у внутрішніх турнірах. "Баварія" - не виняток. "Аугсбург" зробив все можливе, щоб домогтися результату, команда зразково оборонялася, билася, показала тактичну підготовку. Команда віддала всі сили заради результату, зігравши при цьому не зовсім типово для Бундесліги, що стало проблемою для "Баварії". Само собою, і удача була на боці "Аугсбурга".

Динамо - Баварія: перед матчем

Автор: Антон Дудар