"Манчестер Сіті" утримує лідерство в групі G.

У середу, 4 жовтня, відбувся поєдинок другого туру групового раунду Ліги чемпіонів, в якому "Манчестер Сіті" протистояв німецькому клубу "РБ Лейпциг".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Ред Булл Арена" і завершилася перемогою гостей з рахунком 3:1.

Підопічні Пепа Гвардіоли відкрили рахунок на 25-й хвилині - гол забив Філ Фоден. Асистував йому Ріко Льюїс.

Відео дня

На старті другого тайму "бикам" вдалося зрівняти рахунок - гол з передачі Юссуфа Поульсена забив Луа Опенда.

"Лейпцигу" довгий час вдавалося утримувати нічийний рахунок, але до кінця протистояти "городянам" у них не вистачило сил. На 84-й хвилині матчу аргентинський нападник Хуліан Альварес приголомшливим обвідним ударом відправив м'яч у сітку воріт суперника. Крапку в грі поставив Жеремі Доку, забивши на 90+2-й хвилині після передачі Хуліана Альвареса.

"РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті" - 1:3

Голи: Опенда 48 - Фоден 25, Альварес 84, Доку 90+2

"Лейпциг": Блазвіх, Клостерманн, Сімакан, Люкеба, Раум, Сімонс, Шлягер, Зайвальд (Хайдара 85), Форсберг (Шешко 70), Опенда (Вернер 70), Поульсен (Баумгартнер 75)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер, Аканджі (Доку 72), Діаш, Гвардіол, Родрі, Льюїс, Фоден (Альварес 79), Сілва (Нунес 87), Гріліш (Аке 72), Холанд

Попередження: Шлягер 71, Раум 78 - Аканджі 65

Огляд матчу:

В іншому поєдинку цієї групи "Црвена Звєзда" зіграла внічию проти швейцарського клубу "Янг Бойз" - 2:2.

"Црвена Звєзда" - "Янг Бойз" - 2:2

Голи: Ндіає (35), Букарі (88) - Угрініч (48), Іттен (60, з пенальті)

"Црвена Зірка": Глазер, Міхайловіч, Драговіч, Джига, Родіч (Олаїнка, 62), Стаменіч (Лучіч, 70), Хван, Букарі, Іваніч, Мітровіч (Катай, 70), Ндіає (Крассо, 80)

"Янг Бойз": Рачоппі, Джанко, Камара, Беніто (Аменда, 47), Гарсія, Малеш (Чайва, 74), Ніассе, Угринич, Еліа, Іттен (Ганвула, 74), Монтейро

Попередження: Ндіає (18), Іваніч (45+5), Хван (58), Букарі (65), Міхайловіч (73), Драговіч ( 74) - Малеш (64), Камара (74), Ніассе (90+2)

Огляд матчу:

Після двох зіграних турів лідирує в групі G "Манчестер Сіті", який набрав шість очок. На другій сходинці йде "РБ Лейпциг" - 3 очки. У "Янг Бойз" і "Црвени Звєзди" по одному балу.

У наступному турі Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" зіграє проти "Янг Бойз", а "РБ Лейпциг" зустрінеться з "Црвеною Звєздою".

Вас також можуть зацікавити новини: